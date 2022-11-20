Україна отримала Французькі системи ППО Crotale - міністр оборони Франції

Система ППО Crotale і САУ Caesar / https://ua.depositphotos.com і Вікіпедія

В рамках чергової поставки офіційний Київ отримав від Франції дві ракетні батареї ППО Crotale і дві реактивні системи залпового вогню (LRU), призначені для нанесення глибокого наземного удару. Про це сказав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню сказав в інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche.

Як каже чиновник, фонд грошової підтримки України в розмірі 200 млн євро також був успішно затверджений парламентом країни. Він каже, що таке рішення дозволить українцям розміщувати замовлення на обладнання у французьких компаній і забезпечувати утримання, обслуговування та ремонт раніше поставлених ЗСУ систем.

Крім усього, каже Лекорню, французькі офіцери будуть навчати українських солдатів.

"Наша мета — для початку — підтримати 2000 осіб з 15 тисяч, запропонованих Європейським союзом. 400 українських військових вже пройшли навчання, зокрема на тій техніці, яку ми поставляємо", — розповів міністр.

Крім того, каже міністр, з самого початку повноцінного військового вторгнення РФ в Україну Франція відправила до Києва 18 самохідних артилерійських установок Caesar, взятих зі складів армії.

Crotale

У перекладі з французької - "Гримуча змія". Комплекс забезпечує пуск до 8 ракет VT-1 з радіокомандною системою наведення, вони забезпечують перехоплення цілей зі швидкістю до 1800 км/ч. Кількість цілей, які можуть обстрілювати одночасно, становить до 4 одиниць, а швидкість реакції комплексу складає всього п'ять секунд завдяки цифровізації комплексу.

Характеристика:

Дальність знищення цілей становить до 10 км;

Висота ураження цілей до 6 км.

Допомога Франції для ЗСУ

Себастьєн Лекорню зазначав, що у Франції йдуть дискусії по поставках ще шести САУ Caesar і крім того, Париж вивчає український запит на постачання ракет для ударів по наземних цілях. Міністр пояснив, що французькі військові раніше розмістили замовлення на нові установки Caesar замість переданих Україні.

Також Париж виділив 100 млн євро до фонду, який Україна може на свій розсуд витрачати на закупівлі чого-небудь за умови, що постачальником буде Франція. Зокрема, надійшло замовлення французькій фірмі, яка постачає понтонні мости.

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