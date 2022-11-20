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"Переговори з Москвою були б капітуляцією": на Банковій відповіли на мирні ініціативи

20 листопада 2022, 14:12

Москва не робила "жодних прямих пропозицій" Києву про мирні переговори. В ОП вважають, що Кремль шукає можливість "відпочити" і підготувати новий наступ.

Михайло Подоляк
Михайло Подоляк вважає, що насправді Росія не хоче переговорів з Україною / Фото УНІАН

Спроби західних країн переконати Київ вести переговори з Москвою після серії великих військових перемог Збройних сил України безглузді. Це рівносильно просити капітуляції України. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо ти маєш ініціативу на полі бою, трохи дивно отримувати пропозиції на кшталт: "військовим шляхом все одно не зробиш, треба домовлятися". Це означало б, що повертаючи свої території країна повинна капітулювати перед переможеною", - сказав Подоляк в інтерв'ю AFP.

За його словами, після низки військових перемог Україна не може дозволити собі жодної паузи в контрнаступі. Адже "навіть невелика пауза лише додає втрат, яких зазнає Україна".

При цьому Москва не робила "жодних прямих пропозицій" Києву про мирні переговори, вважаючи за краще передавати їх через посередників і навіть висуваючи можливість припинення вогню, зазначив Подоляк. За його словами, В Офісі президента такі розмови сприймають як простий маневр Кремля, щоб "відпочити" і підготувати новий наступ.

"Росія не хоче переговорів. Росія веде комунікаційну кампанію під назвою "переговори". Вона просто зупиниться на час і буде тренувати мобілізовані сили, знаходити додаткове озброєння і зміцнювати свої позиції", - сказав радник глави ОП.

Він також додав, що російський диктатор Володимир Путін досі вважає, що "він може знищити Україну, і це його одержимість", тому переговори з ним не мають сенсу.

"Захід не може підштовхнути Україну до переговорів. Але наші партнери все ще вважають, що можна повернутися до довоєнної епохи, коли Росія є надійним партнером", - підкреслив Подоляк.

Переговори Росії та України

Захід посилав сигнали про те, що глава країни-агресора РФ Володимир Путін вже готовий до прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Однак Київ зацікавлений виключно в публічному форматі діалогу, оскільки Росія веде війну проти України. Про це 16 листопада заявив президент України Володимир Зеленський.

15 листопада Зеленський під час свого виступу на саміті G20 заявив, що Україна не піде на підписання з РФ умовного "Мінська-3". Гарант також підкреслив, що війна може закінчитися, якщо територіальна цілісність Української держави відновиться в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.

10 листопада Зеленський зробив заяву про те, що Україна готова до переговорів з Росією. Однак це має бути вже інша країна, яка визнає себе окупантом. За його словами, Путін говорить мовою ультиматумів і не пропонує конструктивної позиції. Київ не буде ні про що говорити з Москвою, доки вона не виведе свої війська.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський Михайло Подоляк новини України війна Росії та України
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