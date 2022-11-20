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Вибухнув погрозами через Крим: Медведєв зібрався "повертати" Київ Росії

20 листопада 2022, 15:12

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав столицю України "російським містом, в якому завжди думали і говорили російською мовою".

Дмитро Медведєв
Дмитро Медведєв знову погрожує "взяти Київ" / Фото УНІАН

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову вибухнув погрозами щодо України. Цього разу його засмутили плани України повернути анексований росіянами Крим, тому він заявив, що Київ - нібито "російське місто", і Росія його "поверне".

Свої неадекватні заяви Медведєв описав у своєму Telegram-каналі.

Нездорова фантазія Медведєва знайшла "причини", з яких РФ зібралася "повертати" Київ. Заступник голови Радбезу РФ назвав українську столицю "російським містом, в якому завжди думали та говорили російською мовою".

Також Медведєв заявив, що Київ - це нібито "велике малоросійське місто у складі Російської імперії".

Вибухнув погрозами через Крим: Медведєв зібрався 'повертати' Київ Росії

Зазначимо, країна-агресор вже збиралася "брати Київ за три дні", але в підсумку зазнала поразки і змушена була тікати з Київської та інших областей України.

Як повідомляв Главред, радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

У МВС України попереджали, що якщо окупанти РФ знову підуть в атаку на Київ з території Білорусі, ЗСУ завдадуть удару по російських загарбниках прямо на кордоні. Росіяни тоді зазнають великих втрат.

Заступник начальника Головного оперативного управління ЗСУ Олексій Громов говорив, що російська армія може атакувати на заході кордону між Білоруссю та Україною. Проте метою РФ може бути не Київ, а ліквідація шляхів логістики, за якими Україна отримує військову допомогу від Заходу.

Інші новини:

новини Росії Дмитро Медведєв війна Росії та України
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