РФ хоче втягнути Білорусь у війну з Україною терактами, в тому числі на атомній станції - ГУР / https://ua.depositphotos.com і Eurasia.expert

Країна-агресор, Росія може спробувати втягнути Білорусь у війну проти України - за допомогою терористичних актів. Про це заявили представники Головного управління розвідки Міноборони України.

"Відомо, що найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об'єктах критичної інфраструктури. Одна з головних цілей – Білоруська атомна електростанція Островець", – кажуть українські офіцери.

За їхніми даними, провокувати будуть співробітники російських спецслужб. Але відповідальність за теракти покладуть на громадян країн НАТО і України. І вони нібито будуть при цьому одягнені в білоруську військову форму.

"На думку розробників, "проєкту" все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для Кремля громадську думку в білоруському суспільстві", - заявили в українському ГУР.

Загроза нового наступу Росії з Білорусі на Київ

У Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що якщо війська країни-окупанта Росії знову підуть в атаку на Київ з території Білорусі, армія України завдасть по них удару прямо на кордоні. Росіяни зазнають великих втрат.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що Москва може кинути на Київ угруповання військ, яке створюється на території Республіки Білорусь.

На думку Арестовича, ситуація може статися ближче до Нового року.

Заступник начальника Головного оперативного управління ЗСУ Олексій Громов припустив, що війська РФ можуть атакувати на заході кордони між Білоруссю та Україною. Мета - ліквідувати шляхи логістики, по яких йдуть поставки озброєнь від Заходу.

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