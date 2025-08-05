У Ростовській області невідомі дрони атакували залізничну станцію: спалахнула пожежа

Через логістичний центр у станиці Тацинська здійснюється транспортування продукції нафтової бази.

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Дрони масовано атакували Ростовську область / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Безпілотники атакували станицю Тацинська

У районі місцевої залізничної станції виникла пожежа

У ніч на 5 серпня дрони атакували Ростовську область РФ. У результаті на території залізничної станції "Тацинська" спалахнула пожежа.

Як пише Telegram-канал Astra, геолокувальні кадри очевидців справді знято на станції "Тацинська" біля червоної водонапірної вежі. За пожежею на кадрах видно місцевий елеватор.

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Згідно з відкритими даними, через цей логістичний центр здійснюється транспортування продукції нафтової бази, а також навантаження зерна з прилеглого елеватора.

Т.в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в станиці Тацинська загорівся навіс у дворі приватного будинку. За його словами, постраждалих немає.

"Військові відбили в Ростовській області масовану повітряну атаку, знищивши БПЛА в Білій Калитві, Тацинському, Чортківському і Міллеровському районах. Сталися загоряння. У хуторі Верхнеталівка Міллерівського району загорілася підстанція. Пожежу на площі 500 кв. м ліквідовано. У станиці Тацинська загорівся навіс у дворі приватного будинку. Вогонь оперативно загасили. Ніхто з людей не постраждав", - написав Слюсар.

За даними Міноборони РФ, за ніч над територією Росії збито 24 БПЛА: 13 - над територією Брянської області, 7 - над територією Ростовської області, 2 - над територією Калузької області, 2 - над територією Смоленської області.

Дивіться відео - Атака дронів на Ростовську область:

Атаки дронів на Росію - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 4 серпня у Волгоградській області Росії прогриміли вибухи. Під удар дронів потрапили об'єкти транспортно-енергетичної сфери. Зокрема, пожежа спалахнула на залізничній станції "Арчеда" в місті Фролово. Як пишуть OSINT-аналітики, це вже 11 або 12 удар по залізничних розв'язках росіян.

Також вибух було чути над містом Михайлівка.

Залізнична станція "Арчеда" відіграє важливу роль у військовій логістиці Росії. Саме через цей вузол постачаються ресурси і техніка для підтримки військових операцій.

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня Служба безпеки України здійснила атаку безпілотниками по військовому аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", який розташований у Краснодарському краї РФ. Першою мішенню стали об'єкти на території цього аеродрому, звідки ворог запускає ударні безпілотники "Шахед" по Україні. Пошкоджено місця зберігання та стартові майданчики дронів.

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