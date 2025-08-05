Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Ростовській області невідомі дрони атакували залізничну станцію: спалахнула пожежа

Анна Ярославська
5 серпня 2025, 08:29
439
Через логістичний центр у станиці Тацинська здійснюється транспортування продукції нафтової бази.
Атака дронів на Ростовську область
Дрони масовано атакували Ростовську область / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Безпілотники атакували станицю Тацинська
  • У районі місцевої залізничної станції виникла пожежа

У ніч на 5 серпня дрони атакували Ростовську область РФ. У результаті на території залізничної станції "Тацинська" спалахнула пожежа.

Як пише Telegram-канал Astra, геолокувальні кадри очевидців справді знято на станції "Тацинська" біля червоної водонапірної вежі. За пожежею на кадрах видно місцевий елеватор.

відео дня

Згідно з відкритими даними, через цей логістичний центр здійснюється транспортування продукції нафтової бази, а також навантаження зерна з прилеглого елеватора.

Т.в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в станиці Тацинська загорівся навіс у дворі приватного будинку. За його словами, постраждалих немає.

"Військові відбили в Ростовській області масовану повітряну атаку, знищивши БПЛА в Білій Калитві, Тацинському, Чортківському і Міллеровському районах. Сталися загоряння. У хуторі Верхнеталівка Міллерівського району загорілася підстанція. Пожежу на площі 500 кв. м ліквідовано. У станиці Тацинська загорівся навіс у дворі приватного будинку. Вогонь оперативно загасили. Ніхто з людей не постраждав", - написав Слюсар.

За даними Міноборони РФ, за ніч над територією Росії збито 24 БПЛА: 13 - над територією Брянської області, 7 - над територією Ростовської області, 2 - над територією Калузької області, 2 - над територією Смоленської області.

Дивіться відео - Атака дронів на Ростовську область:

скриншот

Атаки дронів на Росію - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 4 серпня у Волгоградській області Росії прогриміли вибухи. Під удар дронів потрапили об'єкти транспортно-енергетичної сфери. Зокрема, пожежа спалахнула на залізничній станції "Арчеда" в місті Фролово. Як пишуть OSINT-аналітики, це вже 11 або 12 удар по залізничних розв'язках росіян.

Також вибух було чути над містом Михайлівка.

Залізнична станція "Арчеда" відіграє важливу роль у військовій логістиці Росії. Саме через цей вузол постачаються ресурси і техніка для підтримки військових операцій.

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня Служба безпеки України здійснила атаку безпілотниками по військовому аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", який розташований у Краснодарському краї РФ. Першою мішенню стали об'єкти на території цього аеродрому, звідки ворог запускає ударні безпілотники "Шахед" по Україні. Пошкоджено місця зберігання та стартові майданчики дронів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Ростовська область війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Після атаки дронів: Рязанський НПЗ вдвічі скоротив потужності, подробиці

Після атаки дронів: Рязанський НПЗ вдвічі скоротив потужності, подробиці

10:26Світ
"Полювання на людей": РФ обстріляла Україну дронами та балістикою - деталі

"Полювання на людей": РФ обстріляла Україну дронами та балістикою - деталі

10:26Війна
Кремль тягне гуму: чи відбудуться переговори Зеленського і Путіна - Politico

Кремль тягне гуму: чи відбудуться переговори Зеленського і Путіна - Politico

10:03Війна
Реклама

Популярне

Більше
Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

Китайський гороскоп на сьогодні 5 серпня: Кроликам - небезпека, Тиграм - лють

Китайський гороскоп на сьогодні 5 серпня: Кроликам - небезпека, Тиграм - лють

Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні

Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні

Останні новини

10:26

Після атаки дронів: Рязанський НПЗ вдвічі скоротив потужності, подробиці

10:26

"Полювання на людей": РФ обстріляла Україну дронами та балістикою - деталіФото

10:14

Злата Огнєвіч уперше публічно представили свого бойфренда - деталіВідео

10:03

Кремль тягне гуму: чи відбудуться переговори Зеленського і Путіна - Politico

09:49

"Путіна не буде серед живих": названо головну умову виживання диктатора РФВідео

Україна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - МакогонУкраїна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - Макогон
09:44

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 серпня (оновлюється)

09:40

Сьогодні обертання Землі прискориться: це може стати катастрофою для світу

09:28

Війна РФ проти європейських країн: названо реальні можливості та сили росіянВідео

09:12

"Обожнюю": Наталя Могилевська показала чоловіка на прогулянці Києвом

Реклама
08:34

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:29

У Ростовській області невідомі дрони атакували залізничну станцію: спалахнула пожежа

08:28

У Польщі заговорили про скасування безвізу з Україною: що кажуть в ЦПД

08:10

Критерії того, що війна добігає кінця: коли путін з оточенням заспокояться?Погляд

07:29

Немає світла і води, поранено дітей: РФ завдала масованого удару по ЛозовійФотоВідео

07:00

Лідер Туреччини найближчими днями відвідає Київ: про що Ердоган поговорить із Зеленським

06:10

Початок місяця катастроф для РФПогляд

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти літеру X

05:37

Наступ в пріоритеті: оглядач пояснив мету військових навчань біля України

05:00

Знаків зодіаку чекає винагорода та успіх 5 серпня: названо чотирьох щасливчиків

04:35

Чому не можна казати "рани заживають": вчителька дала відповідьВідео

Реклама
04:12

Гороскоп на завтра 6 серпня: Близнюкам - захопливі новини, Ракам - прибуток

03:45

Великі гроші "зваляться" вже ось-ось: які чотири знаки зодіаку вмить розбагатіють

03:05

Наступна жертва Кремля: несподіваний прогноз нової війни у ЄвропіВідео

02:20

Підводний цвинтар: що знаходиться на дні Великої блакитної діри

02:17

Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні

01:30

Король Чарльз III позбувається речей покійної Єлизавети II: у Мережі обурюються

01:10

Чи можливий прорив: військовий про несподівану активність РФ біля однієї з областей

00:00

РФ готується до масованих атак "Шахедами": експерт розкрив факти та нові локації

04 серпня, понеділок
23:19

Посол США у НАТО пообіцяв хороші новини для України і жорстко висловився про Путіна

22:53

Як позбутися запотівання вікон: домашні лайфхаки без кондиціонера та хімії

22:05

"Є лише два варіанти": експерт розповів, скільки триватиме війна РФ з НАТОВідео

22:00

Удар українського дрона в нафтове серце РФ: чим загрожує зупинка ключового заводу

21:58

За добу росіяни просунулись на 3 км: названо найзагрозливішу ділянку фронту

21:57

Весілля, вагітність і нове ім'я: зірка "Аферистів в сітях" порушила мовчання про особисте

21:55

Путініст Кіркоров потрапив у великі проблеми в РФ - що сталося

21:18

Помилитися неможливо: одна вірна ознака моментально покаже нітратний кавунВідео

21:08

Американська зброя від Нідерландів: що увійде в новий пакет допомоги Україні

21:02

Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

20:59

Політолог розкрив "головну місію" Віткоффа в Москві: на що очікують у Вашингтоні

20:36

"По-темному": Потап розповів про свою страшну залежність

Реклама
20:35

Лаконічніше вже нікуди: який вигляд мають найкоротші прізвища українців

20:33

"Надзвичайно складно і боляче": Денисенко зізналася, хто став ініціатором її розлучення

20:15

Консервація в банках більше не "злетить у повітря": допоможе секретна добавкаВідео

20:01

Трамп роздратований Путіним, ставлення змінилося через одну причину - The Hill

19:51

За лаштунками оборони Покровська: військовий розкрив причину дивної тактики РФ

19:47

Грозові зливи витиснуть спеку: коли в Україні зміниться погода

19:34

У Путіна висунули умову для зустрічі з Зеленським - Єрмак відповів Кремлю

19:30

Їх їли майже всі: в Україні ростуть "чарівні" гриби, які світяться у темрявіВідео

19:11

З ШІ, топплатформою та автономністю: ціни та характеристики нового Pixel 10Відео

19:10

Унікальний мисливець за "шахедами": що готують ЗСУПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти