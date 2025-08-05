Після атаки дронів: Рязанський НПЗ вдвічі скоротив потужності, подробиці

Наразі російський завод продовжує роботу на установці CDU-6.

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Дрони атакували Рязанський НПЗ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

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Рязанський НПЗ працює лише на 48% потужності

Там після атаки дронів було виведено з ладу дві основні установки первинної переробки нафти

Також було пошкоджено Новокуйбишевський завод

Рязанський НПЗ припинив роботу двох установок після атаки українських дронів. Про це пише Reuters.

Зазначається, що після ударів було виведено з ладу дві основні установки первинної переробки нафти - CDU-3 потужністю 8600 тонн на добу і CDU-4 потужністю 11 400 тонн на добу.

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"Наразі завод продовжує роботу на установці CDU-6. Її потужність становить 23 200 тонн на добу, що відповідає приблизно 48% від загальної переробної спроможності підприємства", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними, минулого року завод переробив 13,1 мільйона тонн нафти. При цьому було вироблено 2,3 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизеля, 4,2 мільйона тонн мазуту і 1 мільйон тонн авіапалива.

Варто також додати, що крім Рязанського НПЗ, було також пошкоджено Новокуйбишевський завод "Роснефти". Він повністю зупинив роботу з 2 серпня.

"Рязанський нафтопереробний завод перебуває під контролем "Роснефти". Заявлений максимально можливий обсяг обробки НПЗ: 17-18 мільйонів тонн нафти на рік. Основна частина продуктів нафтопереробки експортується", - зауважили у виданні.

Удари по російських НПЗ

Генштаб ЗСУ повідомляв, що у ніч проти 2 серпня українські сили здійснили низку вдалих ударів по об’єктах російської нафтопереробної та оборонної промисловості.

Тоді під удар потрапили Рязанський та Новокуйбишевський НПЗ. Також було атаковано нафтобазу "Анна нафтопродукт" та завод АТ Пензське виробниче об’єднання "Електроприлад".

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 5 серпня дрони атакували Ростовську область РФ. У результаті на території залізничної станції "Тацинська" спалахнула пожежа.

У ніч на 4 серпня у Волгоградській області Росії також гриміли вибухи. Під удар дронів потрапили об'єкти транспортно-енергетичної сфери.

Крім того, ніч на 3 серпня також була гучною для росіян. Так, кілька міст країни-агресора Росії опинилися під атакою невідомих дронів. Зокрема, вибухи лунали у Воронежі та Сочі.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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