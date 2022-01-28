Ситуація не применшується: Зеленський розповів, що відбувається на кордоні з Україною

Президент відповів на питання про спробу приховати від світу справжню ситуацію з вторгненням Росії.
Під час сьогоднішньої пресконференції президента України Володимира Зеленського іноземні журналісти поцікавилися у нього, чи дійсно він применшує нинішню ситуацію на кордоні країни з Росією.
Дане питання представники ЗМІ аргументували тим, що ймовірно, Зеленський хоче приховати це, щоб не піддати ризику економіку.
Глава держави відповів, що не приховує справжніх подій і не збирається цього робити. І те, що насправді відбувається на кордоні - в такому світлі і демонструється.
Нагадаємо, в рамках сьогоднішньої пресконференції з представниками іноземних ЗМІ президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо країна не в НАТО, то ми будемо захищати себе самі.
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Автор: Уляна Виноградова