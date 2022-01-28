Ситуація не применшується: Зеленський розповів, що відбувається на кордоні з Україною

Володимир Зеленський / Офіс президента

Під час сьогоднішньої пресконференції президента України Володимира Зеленського іноземні журналісти поцікавилися у нього, чи дійсно він применшує нинішню ситуацію на кордоні країни з Росією.

Дане питання представники ЗМІ аргументували тим, що ймовірно, Зеленський хоче приховати це, щоб не піддати ризику економіку.

Глава держави відповів, що не приховує справжніх подій і не збирається цього робити. І те, що насправді відбувається на кордоні - в такому світлі і демонструється.

Нагадаємо, в рамках сьогоднішньої пресконференції з представниками іноземних ЗМІ президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо країна не в НАТО, то ми будемо захищати себе самі.

Читайте також: