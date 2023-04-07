Макрон у Пекіні намагається переконати Сі Цзіньпіна не йти ва-банк з Путіним - Axios

Президент Франції, схоже, робить ставку на те, що спроби переконання з більшою ймовірністю вплинуть на поведінку Пекіна, ніж спроби ізоляції.

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ЗМІ розкрили деталі переговорів Макрона і Сі Цзіньпіна в Пекіні / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Президент Франції Еммануель Макрон, який перебуває з візитом у Китаї з 5 по 7 квітня, під час переговорів з главою КНР сказав Сі Цзіньпіну, що розраховує на нього, щоб "привести Росію до тями". Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на власні джерела.

Білий дім і багато західних аналітиків відкинули пекінський "мирний план", який, за їхніми словами, забезпечує "дипломатичне прикриття" російської агресії.

Макрон заявив в Пекіні, що пропозиції Сі Цзіньпіна, хоча і недосконалі, але демонструють "бажання грати відповідальну роль і намагатися прокласти шлях до миру". Він також закликав Сі визнати відповідальність Росії за розв'язання війни.

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Видання зазначає, що президент Франції, схоже, робить ставку на те, що переконання з більшою ймовірністю вплине на поведінку Пекіна, ніж спроби ізоляції.

"Ми, європейці, помилилися б, якби Росія була єдиною європейською країною, що говорить з Китаєм", – сказав він після прибуття в Пекін.

Водночас лідер КНР не відступив від жодної зі своїх попередніх позицій щодо України за винятком того, що заявив, що готовий виступити зі спільним закликом з Францією до "міжнародного співтовариства залишатися раціональним і спокійним".

Макрон схильний займати більш помірковану публічну позицію щодо Китаю з низки питань, ніж його колеги в США та деяких інших західних країнах, почасти тому, що він не стикається з великим внутрішньополітичним тиском, щоб продемонструвати свою жорстку позицію по відношенню до Китаю, пише Axios.

Мирний план Китаю

У день річниці російського вторгнення в Україну, 24 лютого 2023 року, Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

За даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

Тим часом український президент Володимир Зеленський запросив керівника Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна прибути з візитом в Україну.

Заяви посла Китаю в ЄС про війну в Україні

Нагадаємо, посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун заявив, що слова про "безмежну дружбу" між Москвою та Пекіном - не більше ніж риторичний прийом. Він зазначив, що КНР не підтримує так звану "спецоперацію" Росії в Україні, а також не визнає, що Крим – територія РФ.

Більше того, КНР не визнає територіями РФ та інші українські землі, які країна-агресор незаконно анексувала. Йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

"(Дружба) без обмежень" – це не що інше, як риторика", – сказав він, коментуючи торішню декларацію президентів Росії Володимира Путіна і глави КНР Сі Цзіньпіна, яку, за словами дипломата, критики протрактували неправильно.

Фу Цун також зазначив, що Китай не надає Росії військову підтримку.

Він також пояснив, що свого часу Пекін не засудив війну РФ проти України, оскільки там розуміють звинувачення РФ на адресу НАТО. За його словами, китайська влада вважає, що справжні причини війни набагато складніші, ніж кажуть західні лідери.

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