УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Макрон у Пекіні намагається переконати Сі Цзіньпіна не йти ва-банк з Путіним - Axios

Анна Ярославська
7 квітня 2023, 11:35 оновлено 7 квітня, 11:40
166
Президент Франції, схоже, робить ставку на те, що спроби переконання з більшою ймовірністю вплинуть на поведінку Пекіна, ніж спроби ізоляції.
Еммануель Макрон, Сі Цзіньпін
ЗМІ розкрили деталі переговорів Макрона і Сі Цзіньпіна в Пекіні / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Президент Франції Еммануель Макрон, який перебуває з візитом у Китаї з 5 по 7 квітня, під час переговорів з главою КНР сказав Сі Цзіньпіну, що розраховує на нього, щоб "привести Росію до тями". Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на власні джерела.

Білий дім і багато західних аналітиків відкинули пекінський "мирний план", який, за їхніми словами, забезпечує "дипломатичне прикриття" російської агресії.

Макрон заявив в Пекіні, що пропозиції Сі Цзіньпіна, хоча і недосконалі, але демонструють "бажання грати відповідальну роль і намагатися прокласти шлях до миру". Він також закликав Сі визнати відповідальність Росії за розв'язання війни.

відео дня

Видання зазначає, що президент Франції, схоже, робить ставку на те, що переконання з більшою ймовірністю вплине на поведінку Пекіна, ніж спроби ізоляції.

"Ми, європейці, помилилися б, якби Росія була єдиною європейською країною, що говорить з Китаєм", – сказав він після прибуття в Пекін.

Водночас лідер КНР не відступив від жодної зі своїх попередніх позицій щодо України за винятком того, що заявив, що готовий виступити зі спільним закликом з Францією до "міжнародного співтовариства залишатися раціональним і спокійним".

Макрон схильний займати більш помірковану публічну позицію щодо Китаю з низки питань, ніж його колеги в США та деяких інших західних країнах, почасти тому, що він не стикається з великим внутрішньополітичним тиском, щоб продемонструвати свою жорстку позицію по відношенню до Китаю, пише Axios.

Мирний план Китаю

У день річниці російського вторгнення в Україну, 24 лютого 2023 року, Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

За даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

Тим часом український президент Володимир Зеленський запросив керівника Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна прибути з візитом в Україну.

Заяви посла Китаю в ЄС про війну в Україні

Нагадаємо, посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун заявив, що слова про "безмежну дружбу" між Москвою та Пекіном - не більше ніж риторичний прийом. Він зазначив, що КНР не підтримує так звану "спецоперацію" Росії в Україні, а також не визнає, що Крим – територія РФ.

Більше того, КНР не визнає територіями РФ та інші українські землі, які країна-агресор незаконно анексувала. Йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

"(Дружба) без обмежень" – це не що інше, як риторика", – сказав він, коментуючи торішню декларацію президентів Росії Володимира Путіна і глави КНР Сі Цзіньпіна, яку, за словами дипломата, критики протрактували неправильно.

Фу Цун також зазначив, що Китай не надає Росії військову підтримку.

Він також пояснив, що свого часу Пекін не засудив війну РФ проти України, оскільки там розуміють звинувачення РФ на адресу НАТО. За його словами, китайська влада вважає, що справжні причини війни набагато складніші, ніж кажуть західні лідери.

Інші новини:

війна в Україні Сі Цзіньпін Еммануель Макрон новини України та світу війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Макрон у Пекіні намагається переконати Сі Цзіньпіна не йти ва-банк з Путіним - Axios

Макрон у Пекіні намагається переконати Сі Цзіньпіна не йти ва-банк з Путіним - Axios

11:35 Світ
"Це викликає тривогу": політолог вказав на ризики для України, якщо Трамп очолить США

"Це викликає тривогу": політолог вказав на ризики для України, якщо Трамп очолить США

10:55 Світ
Президент Бразилії зганьбився заявою про війну: запропонував віддати Крим РФ

Президент Бразилії зганьбився заявою про війну: запропонував віддати Крим РФ

10:50 Світ
Всі головні новини

Останні новини

12:34

Як зробити хорошу четвергову сіль: 3 головних правила, щоб не хворіти

12:18

Сиротами залишилися 8 дітей: на фронті загинув захисник України із Закарпаття

12:10

Влада хоче підняти тариф на світло для українців: скільки коштуватиме кіловат - ЗМІВідео

12:10

Або в Африку, або на плаху: астролог Влад Росс передбачив, що чекає на Пригожина і ПВК "Вагнер"Відео

12:01

"Я 35 років викладала російською": в Ірпені скандал, бо педагог відмовилася вести пари українськоюВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:50

"Підтримуємо цифровізацію будівництва, що передбачено проектом №5655" - USAID

11:35

Макрон у Пекіні намагається переконати Сі Цзіньпіна не йти ва-банк з Путіним - AxiosВідео

11:16

"Росіянам треба встати на коліна і просити вибачення": Вайкуле жорстко пройшлася по РФ і ПутінуВідео

11:05

Гороскоп на завтра 8 квітня 2023: Скорпіонам - перешкода, Рибам - труднощіВідео

Реклама
11:00

Казино "Космолот": як українці допомагають багатіти росіянину із списку санкцій РНБО

10:55

"Це викликає тривогу": політолог вказав на ризики для України, якщо Трамп очолить СШАВідео

10:50

Президент Бразилії зганьбився заявою про війну: запропонував віддати Крим РФВідео

10:42

Торгують онлайн: на Рівненщині не ховаючись виробляють сигарети-підробки

10:29

Рішення про повернення Криму повинна ухвалювати Україна - Блінкен

10:07

Грошовий магніт: які цифри на купюрах привертають достаток і процвітання

10:07

Пенсійний вік для деяких українців піднімуть на 5 років: кому не пощаститьВідео

10:04

Потужні вибухи у Мелітополі знищили техніку окупантів, яку ті звозили 4 дні – ФедоровВідео

09:50

Суд перетворює на шоу: Трамп починає гучну передвиборчу кампанію — експерт

09:35

Що важливо розуміти при спробах аналізу дій РФ?Погляд

09:08

"Скоро Пасха, купуйте м’яско і ковбаску": 5-річний Матвій став зіркою мережі через вірусне відеоВідео

Реклама
09:00

Максим Ялі: Трамп-популіст, його думка щодо України може змінитися після виборівЕксклюзив

08:51

РФ створює загони "Шторм Z" для боїв у містах - ISW

08:46

За тиждень ЗСУ знищили під Авдіївкою 4 тисячі окупантів РФ – ISW

08:15

Гороскоп на сьогодні 7 квітня 2023: Водолію - прощання з минулим, Тельцю - успіхВідео

08:05

У ДТП загинув колишній нардеп Володимир Стретович

08:04

"Захід розкусив блеф Путіна": РФ зганьбилася погрозами про наслідки за перетин "червоних ліній" – BildВідео

08:03

Чи можна посадити авокадо у дворі: міф чи реальністьВідео

07:30

Рішення про переговори з РФ повинна ухвалювати лише Україна - Білий дім

06:45

У соцмережі "злили" документи США і НАТО про підготовку контрнаступу ЗСУ - The New York Times

06:27

Найменше хочеться, щоб Україна сама себе перемоглаПогляд

05:30

Як доглядати за сливою, щоб вона плодоносила і принесла багатий урожай

04:00

Журналіст розповів, чи може російська пропаганда в один момент стати безсилоюВідео

03:25

Краще ніж в бразильских серіалах: відома акторка стала мамою доньки свого загиблого сина

03:20

Швидкий делікатес на Великдень 2023: рецепт листкового салату, за вуха не відтягнутиВідео

02:52

Як часто потрібно міняти зубну щітку: що говорять стоматологи

02:20

"Це був би бажаний для України варіант": журналіст оцінив шанси громадянської війни у РФВідео

01:35

Експерт спрогнозував, чи можуть скандали навколо УПЦ МП вплинути на допомогу Захода УкраїніВідео

00:51

Всього 1 слово потрібно сказати 40 разів на Благовіщення: воно принесе достаток - прикмети 7 квітняВідео

00:21

Як зробити найсмачніший твердий сир за 15 хвилин: простий фокус з двома інгредієнтамиВідео

06 квітня, четвер
23:45

Донька не дочекалась тата-захисника: на війні загинув талановитий музикант і диригент

Реклама
23:06

Зброя та боєприпаси: Зеленський заявив про потужну підтримку ЗСУ після візиту до ПольщіВідео

22:30

Китай може зайняти проукраїнську позицію: Мусієнко назвав важливу умовуВідео

22:01

Україна має стати 33-м членом НАТО - РезніковВідео

21:43

Колишня невістка Єлизавети II врізала правду про Чарльза III та КаміллуВідео

21:32

Рушники будуть як нові навіть без машинки: японський метод прання

21:03

У Зеленського розкрили план, як має закінчитися війнаВідео

20:53

Реформа містобудування посилює органи місцевого самоврядування - віце-прем’єр Кубраков

20:52

Іван Яковина. У Росії сумно чекають на атаку ЗСУВідеоблоги

20:10

Хто на Росії нині ГеббельсПогляд

20:09

Гороскоп Таро на тиждень 10-16 квітня: Близнюкам - біль, Левам - пропозиціїВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
Рецепти на Великдень 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти