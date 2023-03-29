"Ми готові побачити його тут": Зеленський запросив Сі Цзіньпіня в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би особисто зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. І запросив того в Україну.

Сі Цзіньпін, Володимир Зеленський / колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Український президент Володимир Зеленський в офіційному тоні запросив керівника Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна прибути з візитом в Україну. Своє запрошення лідер України озвучив в інтерв'ю західному інформаційному агентству Associated Press.

Як казав Зеленський, він особисто ніяк не контактував з лідером КНР з моменту початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Саме тому український лідер бажає, щоб Сі Цзіньпін особисто приїхав в Україну.

"Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, понад рік, у нас не було контактів", - сказав Зеленський.

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Як пишуть західні журналісти, Сі Цзіньпін відвідав російського диктатора Володимира Путіна в Москві минулого тижня. Аналітики вважали, що офіційний Пекін може бути готовий надати Кремлю зброю і боєприпаси, які необхідні тому для поповнення запасів (зараз ті виснажені через війну проти України). Однак візит лідера Китаю закінчився без такого оголошення. Кілька днів по тому диктатор Путін оголосив, що має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, в якій давно встановився практично повністю підконтрольний Кремлю режим Олександра Лукашенка.

Війна в Україні: позиція Китаю

Раніше під час великої пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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