Китай не підтримує війну і не визнає окупацію України: у Пекіні розповіли про "дружбу" з Путіним

Заява про "безмежну дружбу" між Москвою і Пекіном - не більше ніж риторичний прийом, сказав посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун.

Китай не підтримує Росію у війні проти України / скріншот YouTube

Китай не підтримує Росію у війні проти України, заявив посол Китаю в ЄС перед зустріччю з президентом Франції і главою Єврокомісії.

Заява про "безмежну дружбу" між Москвою і Пекіном - не більше ніж риторичний прийом, сказав дипломат перед розмовою з президентом Франції Еммануелем Макроном і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише The New York Times.

За словами китайського дипломата, критики невірно інтерпретують заяву лідерів двох країн про співпрацю.

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"(Дружба) без кордонів" – це не що інше, як риторика", – сказав він, коментуючи торішню декларацію президента Росії Володимира Путіна і глави КНР Сі Цзіньпіна.

Фу Цун також заявив, що Пекін не виступає на підтримку війни в Україні, не визнає Крим російським – як і території, що увійшли до складу Росії за підсумками "референдумів" минулої осені, – і не надає військової підтримки Москві.

Також посол Китаю в ЄС підкреслив, що відсутність прямого контакту між китайським і українським лідерами не означає, що Пекін підтримує РФ у війні.

"Я знаю, що люди зациклені на президентському дзвінку. Той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні", - заявив дипломат.

Як повідомляв Главред, полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов вважає, що, якщо Китай постачатиме зброю країні-агресору Росії, це серйозно не вплине на хід війни в Україні, проте додасть українським військовим головного болю, адже доведеться активніше знищувати цю техніку на полі бою. За його словами, Україна зможе активно протидіяти китайській військовій техніці на фронті, якщо партнери передадуть їй далекобійне озброєння.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін на щорічному засіданні китайського парламенту зробив заяву, згідно з якою Пекін повинен готуватися до війни. У чотирьох окремих промовах він згадав про готовність до війни і сказав своїм генералам "сміливо воювати".

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