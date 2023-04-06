Китай може зайняти проукраїнську позицію: Мусієнко назвав важливу умову

На думку експерта, якщо український контрнаступ буде успішним, то Китай може більш активно тиснути на Москву.

Китай може зайняти проукраїнську позицію / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Китай зараз перебуває в пасивному очікуванні та вирішив спостерігати за ходом українського контрнаступу. Якщо ця операція буде успішною, то Пекін збільшить тиск на країну-агресорку Росію. Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна.

"Китай зараз не буде вживати жодних дій, все буде робитися лише на рівні заяв. Що стосується перемовин, на сьогодні Китай зайняв вичікувальну позицію і він буде чекати на те, як закінчиться український контрнаступ", - заявив Мусієнко.

На думку експерта, якщо український контрнаступ буде успішним, то Китай може більш активно тиснути на Москву, щоб вона пішла на поступки. Але якщо Росія утримає окуповані українські території, тоді Китай діятиме в руслі проросійської політики, щоб залишатися в хороших стосунках з Заходом і в подальшому домагатися перемовин та поступок від держави-терористки.

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"Якщо Росії вдасться втриматися на окупованих територіях, а Захід буде демонструвати певну нерішучість, тоді Китай займатиме більше проросійську політику. Вони за всім спостерігають, екстраполюють на відносини з Тайванем і відповідно слідкують за реакцією Заходу, наскільки він далеко готовий зайти у підтримці України", - зазначив Мусієнко.

Але, за словами експерта, до моменту закінчення українського контрнаступу якихось реальних кардинальних дій, Китай навряд чи робитиме.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

В день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів. При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня відвідав Москву, столицю країни-окупанта і агресора РФ. Під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

Окрім того, президент Китаю Сі Цзіньпінь 6 квітня зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном. Лідер Китаю заявив, що потрібно відновити мирні переговори для врегулювання "української кризи". Він також уточнив, що переговори потрібно почати "якомога швидше".

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