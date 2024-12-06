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Лукашенко випросив у Путіна "Орешник": коли комплекс розмістять у Білорусі

Руслана Заклінська
6 грудня 2024, 17:39
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Олександр Лукашенко звернувся до Володимира Путіна з проханням розмістити ракетний комплекс "Орешник" на території Білорусі, щоб "заспокоїти деякі уми".
Лукашенко випросив у Путіна 'Орешник': коли комплекс розмістять у Білорусі
Путін планує розмістити "Орешник" у Білорусі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Коротко:

  • Лукашенко хоче заспокоїти таємницчі уми російським "Орешником"
  • Путін пообіцяв розмістити "Орешник" у Білорусі
  • Розміщення ракет можливе в другій половині 2025 року

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив розмістити на території його країни ракетний комплекс "Орешник". Російський диктатор пообіцяв виконати це прохання. Про це пише БелТА за даними засідання вищої держради так званої "союзної держави".

Лукашенко нібито занепокоєний ситуацією на західних кордонах Білорусі та в сусідній Україні. Він також заявив, що розміщення таких систем озброєння допомогло б "заспокоїти деякі уми".

відео дня

"Я хочу публічно попросити вас, щоб нові системи озброєння і насамперед "Орешник" були розміщені на території Білорусі. Це заспокоїло б деякі уми", - звернувся білоруський диктатор до Путіна.

Лукашенко підкреслив, що у разі прийняття рішення Росією, цілі для ударів цими ракетами має визначати Мінськ. Лідер РФ Володимир Путін пообіцяв, що прохання буде виконано, але для цього потрібен час.

"Розміщення таких комплексів можливе. Це стане можливим у другій половині 2025 року", - заявив Путін.

Водночас диктатор РФ уточнив, що перед розміщенням необхідно буде визначити мінімальну дальність ракет, оскільки менша дальність означає більшу потужність бойової частини. Крім цього, Путін заявив, що "Орешник" буде поступово надходити на озброєння Ракетних військ стратегічного призначення ЗС Росії та паралельно в Білорусь.

Дивіться відео, де Лукашенко попросив у Путіна його "Орешник":

Лукашенко випросив у Путіна 'Орешник': коли комплекс розмістять у Білорусі
Лукашенко попросив у Путіна його "Орешник" / Фото: скріншот
Лукашенко випросив у Путіна 'Орешник': коли комплекс розмістять у Білорусі
Ракетний комплекс "Кедр", який може бути "Орешником" / Інфографіка: Главред

Російський комплекс "Орешник" - останні новини

Нагадаємо, Росія збільшує виробництво ракет середньої дальності, зокрема "Орешник", якими вона атакувала Дніпро 21 листопада. За словами військового експерта Валерія Рябиха, потужності для виробництва таких ракет наразі обмежені до 25 одиниць на рік.

Також Росія продовжує удари по енергетичній інфраструктурі, використовуючи безпілотники та ракети, зокрема ракету РС-26 "Орешник", яку вона запустила по Дніпру 21 листопада. Глава оперативного відділу генштабу Сил оборони Естонії Томас Вялі зазначив, що цей удар мав демонстративний характер і не був ефективним.

Як повідомляв Главред, Володимир Путін погрожує вдарити ракетами "Орешник" по Україні, щоб зірвати зусилля Дональда Трампа з завершення війни. Зеленський заявив, що Путін не хоче закінчення конфлікту, а намагається загострити ситуацію.

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Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"?

На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки.

Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість.

До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

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