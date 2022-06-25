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Лукашенко у важкому психологічному стані через ультиматуми Путіна - опозиціонер

25 червня 2022, 03:42

Лукашенко намагається сховатись від відповідей на ультиматуми Путіна.

Лукашенко, Павло Латушко
Лукашенко перебуває у важкому психологічному стані / УНИАН, Наша Нива

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перебуває у важкому психологічному стані. Він не знає, що йому робити через ультиматуми від Путіна. Про це заявив білоруський опозиціонер та ексміністр культури Білорусі Павло Латушко, повідомляє 24 канал.

Латушко дізнався, що Лукашенко був повністю шокований після попереднього травневого візиту до Путіна. Він намагається сховатися від відповідей на ультиматуми президента РФ. Опозиціонер переконаний, що це стосується участі Білорусі у війні проти України.

Лукашенко подає неоднозначні сигнали своїми раптовими поїздками у рідні краї - в Олександрію.

"Він намагався подати взагалі незрозумілі сигнали. Чи то мир настав, чи то війна його не цікавить, чи то він просто собі сховався", – сказав Павло Латушко.

Опозиціонер вважає дивним те, що Лукашенко не зустрівся з главою російського уряду Мішустіна, який прибув з візитом до Мінська. У той момент президент Білорусі поїхав в Олександрію. Однак згодом він сам раптово полетів до Санкт-Петербурга на зустріч з Путіним.

"Показовим було те, що Мішустін обідав з послом Росії в Білорусі Гризловим. Як дипломат скажу, що це виняткова ситуація. Коли глава уряду йде не на офіційні обіди, а просто до посла. Це означає, що або програма пуста, або він не хоче нікого бачити; або той, з ким він хотів зустрітися, просто сховався", – каже Латушко.

За даними білоруського ексміністра, Лукашенко знову поїхав до Путіна. Частково закрита зустріч триватиме з 23 по 25 червня.

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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій влада обговорила ризик військового вторгнення Білорусі в Україну. За словами чиновника, держава проведе перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув погрозами на адресу України. Мовляв, якщо ЗСУ перейдуть кордони республіки і будуть, мовляв, цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ, мовляв, завдасть удару по Києву.

Заступник Міністра оборони Білорусі Олександр Жука сказав, що Мінськ нібито не збирається воювати з Україною. Посилення військ на українському напрямку він пояснив, мовляв,"розвитком держави".

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