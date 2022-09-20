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"У нас там досвід був": Лукашенко заявив про готовність підняти війська проти України

20 вересня 2022, 17:04

Лукашенко наказав "прикрити" кордони з Україною, і при необхідності піднімати по тривозі військові форсування.

Путін, Лукашенко
Лукашенко заявив про готовність підняти війська проти України / скріншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що через Білорусь "ніякого удару в спину Росії не буде". Він наказав" прикрити " кордони з Україною, і при необхідності піднімати по тривозі військові форсування.

"Не треба нам дорікати, що ми там в Україні збираємося воювати та інше. Нам треба захистити свою Вітчизну. І що стосується підтримки Росії, ще раз підтверджую: через Білорусь ніякого удару в спину, в сторону, збоку, з флангів по російським військам бути не повинно. І не буде", - передає слова Лукашенка агентство "Белта".

Також Білоруський диктатор нагадав, що вже доручав розробити на практиці дії військових РБ на кордоні з Україною з урахуванням "досвіду з часів початку спеціальної військової операції Росії в Україні".

"Я доручав Міністерству оборони, всім силовим структурам з урахуванням вже нашого досвіду з часів початку спеціальної військової операції Росії в Україні опрацювати на практиці наші дії на кордоні з Україною. У нас там досвід був протидії певний, в тому числі створення батальйонних тактичних груп, прикриття кордону", – сказав Лукашенко.

Лукашенко назвав" небезпечною " ситуацію в умовах війни Росії проти України. Білоруський диктатор закликав підконтрольну йому владу нічого не боятися і піднімати по тривозі не тільки регулярні війська, але і нібито формоване народне ополчення.

"Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу, значить, треба. Треба мобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, значить, треба її мобілізувати. Треба територіальну оборону підняти, значить, треба. Треба народне ополчення перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка у них зброя, значить, треба", - сказав Лукашенко.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Росії Володимир Путін може змусити главу Білорусі Олександра Лукашенка безпосередньо підключити свою армію до війни проти України. Однак майже сім місяців бойових дій показують, що білоруси воювати не прагнуть. У Мінську ситуацію розуміють.

Раніше Лукашенко заявив, що він підтримує Росію у війні з Україною. За словами глави РБ, Мінськ, мовляв, вірить в "демілітаризацію" української держави і боїться нібито розміщення Північноатлантичним альянсом ядерної зброї в Україні.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Олександр Лукашенко
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