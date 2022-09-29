Лукашенко хоче домовитися з Путіним про передачу Білорусі ядерної зброї – Пономарьов

Путін розуміє, що ядерна зброя - двосічна річ, тому Мінську буде відмовлено - колишній депутат Держдуми / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Самозваний президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко спробує домовитися з керівником Росії Володимиром Путіним про можливу передачу Мінську ядерної зброї. Однак сам Путін розуміє, що ядерна зброя – двосічна річ. Тому, ймовірно, Лукашенку не вдасться досягти своєї мети. Про це заявив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

Як повідомляє УНІАН, він розповів про те, що Лукашенко планує домовитися з Путіним про передачу Мінську ядерної зброї. Він давно прагне до того, щоб Білорусь стала державою з ядерним статусом, "закритим" від впливу Заходу.

Однак, на думку Пономарьова, Путін навряд чи піде на такий крок. Глава Кремля розуміє, що ядерна зброя рано чи пізно може бути повернута і проти самої Росії. Тому Лукашенку, швидше за все, домовитися з Путіним так і не вдасться.

"Так, Лукашенко дуже хоче з Путіним домовитися про ядерну зброю, тому що це фактор його захисту від Заходу. Тому він давно докладає до цього зусиль, щоб де-факто стати ядерною країною і відповідно, щоб жодна західна держава не могла зайти на її територію. Але Путін прекрасно розуміє, що це ж двосічна річ... тому, думаю, що йому не вдасться на цю тему домовитися", - підкреслив Ілля Пономарьов.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив у Росії мобілізацію і пригрозив світу застосуванням ядерної зброї в тому випадку, якщо, мовляв, з'явиться "загроза територіальній цілісності російської держави". Москва має намір визнати результати фейкових "референдумів", які вона провела на окупованих територіях України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи ризикне задіяти ядерну зброю. Однак такого сценарію, на думку гаранта, виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що якщо Путін хоча б на крок наблизиться до застосування ядерної зброї, світ надасть миттєву відповідь. На Росію за подібного сценарію в короткостроковій перспективі очікає крах.

І Путін про це вже попереджений.

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