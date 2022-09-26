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Лукашенко заспокоював Путіна через втечу росіян з країни: два диктатори зустрілися в РФ

26 вересня 2022, 14:10

Самопроголошений президент РБ намагався переконати Путіна, що "нічого страшного не сталося", і всі росіяни, які втекли від мобілізації, начебто ще повернуться.

Лукашенко заспокоював Путіна через втечу росіян з країни: два диктатори зустрілися в РФ
Лукашенко заспокоював Путіна через втечу росіян з країни/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрілися у російському Сочі 26 вересня. Під час зустрічі Лукашенко намагався заспокоїти президента РФ через втечу росіян від мобілізації в інші країни.

Як аргумент, чому не варто хвилюватися з цього приводу, він назвав те, що не так і багато втекло. Відео зустрічі двох диктаторів опублікували російські пропагандистські ЗМІ.

"Слухайте, у Росії 25 млн мобілізаційний ресурс. Добре, нехай втекли 30 тис., ну, 50 тис. А якби вони тут залишилися, нашими людьми були б чи що? Нехай тікають. Я не знаю, як ви до цього ставитеся, а я особливо не переживав, коли 2020 року кілька тисяч виїхали", – видав Лукашенко.

Також він спробував навести аргумент, що більшість людей, які втекли з Білорусі, нібито все одно потім просилися назад. Тому "і ці прийдуть", резюмував Лукашенко, маючи на увазі росіян, які втекли за кордон від мобілізації.

Цікаво, що в момент, коли самопроголошений білоруський президент виголошував свою "заспокійливу промову", Путін із засмученим виглядом дивився в підлогу.

Путин Лукашенко
Лукашенко намагався заспокоїти Путіна/ скрін

Також білоруський "президент" почав ділитися своїми рожевими мріями, нібито майбутнє Європи з Білоруссю та Росією. За його словами, в РФ начебто є те, що потрібне Європі, а в Європи те, що може купити Росія.

"Що їм ще треба? Просто треба приймати відповідальні рішення… Але приниження ніхто не терпітиме. Хто хоче з нами у світі жити та поважати нас – ми відкриті", – сказав самопроголошений президент Білорусі.

Також Лукашенко назвав Росію "партнеркою" Білорусі і висловив країні-агресорці подяку.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін, який продовжує тероризувати весь світ, може застосувати тактичну ядерну зброю. І зробити це він може для того, щоб влаштувати демонстраційний вибух, пише The New York Times.

Нагадаємо, раніше прем’єрміністр Великої Британії Ліз Трасс зазначала, що українцям вдалося перехитрити російського президента Володимира Путіна. Коли він вторгався на українські території, то не очікував такого сильного опору.

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