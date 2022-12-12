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Лукашенко дав задню: Білорусь вже навряд чи вторгнеться в Україну - ISW

12 грудня 2022, 06:33
Олександр Лукашенко не має наміру вступати у війну в Україні через можливість відновлення внутрішніх заворушень, вважають аналітики.
Лукашенко, літак
Білорусь вже навряд чи вторгнеться в Україну-ISW / УНІАН і Міноборони Білорусі

Вторгнення білоруської армії в Україну надзвичайно малоймовірно. Лукашенко не має наміру вступати у війну в Україні через можливість відновлення внутрішніх заворушень

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що тиск Кремля на Білорусь з метою підтримки російської агресії в Україні є частиною довгострокових зусиль, спрямованих на закріплення подальшого контролю над Білоруссю.

Експерти кажуть, що Кремль посилив тиск на Олександра Лукашенка для формалізації інтеграції Білорусі в союзну державу після білоруських протестів 2020 і 2021 роках. Зокрема, Росія прагнула створити постійне військове базування в Білорусі і встановити прямий контроль над білоруськими військовими, а також регулярно намагалася використовувати свій вплив на білоруську безпеку і військові справи, щоб чинити тиск на Білорусь для підтримки її вторгнення в Україну.

Аналітики інституту вважають, Білорусь вже навряд чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку в країні. ISW раніше оцінював, що Лукашенко не має наміру вступати у війну в Україні через можливість відновлення внутрішніх заворушень, якщо його апарат безпеки ослабне через участь у війні в Україні.

Також аналітики зазначили, що у 2020 та 2021 роках Лукашенко покладався на елементи білоруських збройних сил як на Доповнення до білоруських служб безпеки для придушення народних протестів проти його правління.

"Залучення значної частини цього апарату безпеки у війні в Україні, ймовірно, зробить Лукашенка вразливим до нових заворушень і опору. Лукашенко також, ймовірно, усвідомлює, що вторгнення в Україну підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки стане очевидно, що зусилля Росії щодо забезпечення повного контролю над Білоруссю увінчалися успіхом", – зазначили аналітики.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі зайшовши з Білорусі. Однак їх метою буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю і Україною, щоб перерізати шляхи, по яких, на їхню думку, в нашу країну поставляється зброя від західних партнерів.

Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

Російська Федерація може готуватися до вторгнення в Білорусь і її повної анексії. Більше того, росіяни можуть ліквідувати самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка і видати це як"звільнення білоруського народу". Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Білорусь
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