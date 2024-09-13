"Обмеження означають пас росіянам": експерт пояснив, чому ЗСУ потрібне право бити по РФ

Американська політика стримування фактично грає проти України на руку сильнішій стороні - Російській Федерації.

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Сергій Кузан вважає, що політика США грає на руку РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Kuzan.Sergii, Вікіпедія

Україна повинна мати право завдавати ударів по території країни-агресора, оскільки будь-які подібні обмеження на використання зброї західних союзників - це наші додаткові втрати. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив військовий експерт, директор Українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

За його словами, головну роль у знятті обмежень для нанесення ударів по РФ відіграють США. Причому якщо інші країни готові дати Україні такий дозвіл, то "є реальна проблема від Сполучених Штатів".

"Це стара проблема, коли їхня політика стримування, політика контрольованої ескалації фактично грає проти нас на руку сильнішій стороні - Російській Федерації", - сказав Кузан.

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Він додав, що будь-які обмеження на застосування насамперед американської далекобійної зброї фактично накладаються і на іншу - британську, французьку, німецьку. Тому що тією чи іншою мірою американці включені в процес виготовлення цієї зброї. Саме тому вони й накладають на нас усі ці обмеження.

"І виходить ненормальна історія, коли спікери Пентагону говорять про доцільність бити далекобійною зброєю. Ми повинні мати можливість застосовувати далекобійну зброю так само, як її застосовують росіяни. Тобто якщо в росіян є ракета, яка летить на 1500 км, то і ми повинні мати і застосовувати аналогічну ракету. Тобто це взагалі не військове питання, а виключно політичне. На жаль, будь-які такі обмеження нас означають пас росіянам", - вважає військовий експерт.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Удари вглиб Росії західною зброєю

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що президент США Джо Байден уже цієї п'ятниці, 13 вересня, обговорить із британським прем'єром Кіром Стармером питання надання дозволу Україні бити вглиб Росії.

США тривалий час не надавали дозволу застосовувати свої ракети для ударів углиб РФ, а після вторгнення окупаційної армії на Харківщину, дозволили бити тільки в прикордонній зоні на глибину не більше 100 кілометрів.

Група ключових республіканців у Палаті представників Конгресу США звернулася до президента Джо Байдена із закликом скасувати обмеження на використання американської зброї для ударів у глибину РФ. Цей лист було надіслано напередодні візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва 11 вересня.

Республіканські законодавці стверджують, що "занепокоєння адміністрації щодо ескалації послідовно спростовуються з першого дня війни".

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