У Польщі зростає неприязнь до України - Туск

Ангеліна Підвисоцька
14 вересня 2025, 18:24
Прем'єр Польщі закликав політики зупинити антиукраїнську хвилю, яку інспірувала Росія.
Польщу накрила хвиля антиукраїнських настроїв / Колаж Главред, фото УНІАН

Що відомо:

  • Польщу накрила хвиля антиукраїнських настроїв
  • Антиукраїнську хвилю інспірувала Росія
  • Антиукраїнські настрої підтримали польські політики

Польщею раптово почала ширитись хвиля антиукраїнських настроїв. Її підтримали навіть польські політики. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці в соцмережі Х.

Він стверджує, що антиукраїнська хвиля була інспірована російським Кремлем.

"Зростає хвиля проросійських настроїв і неприязні до охопленої війною України, що створюється Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій", – зазначив Туск.

Він закликав польських політиків зупинити хвилю, "а не плисти на ній".

"Це випробування на патріотизм і зрілість всієї польської політичної еліти", – підсумував Туск.

Атака на Польщу - думка експерта

В інтерв'ю Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зазначив, що російська атака на Польщу була спланованою і цілеспрямованою. Ворог намагається зруйнувати НАТО зсередини, ставлячи під сумнів позицію НАТО і намагаючись втягнути союзників у дискусію: це слід розглядати як акт агресії чи ні.

"Таким чином Росія намагається внести розкол усередині Альянсу. Адже очевидно, що країни, які відчувають безпосередню загрозу (Польща, країни Балтії), наполягатимуть на тому, що це вже акт агресії і треба реагувати. Інші країни можуть підтримувати протилежну точку зору, і саме ця розбіжність призводить до підриву довіри до колективних гарантій. Це ж класичне питання: хто готовий помирати за Нарву? А тепер може виникнути нове - хто готовий помирати за Жешув?" - сказав Мельник.

Наліт дронів РФ на Польщу - новини за темою

Нагадаємо, 10 вересня близько 20 російських безпілотних літальних апаратів перетнули кордон Польщі. На це відреагували союзні війська та польська авіація, які збили дрони РФ. Це стало першим випадком, коли НАТО відкрило вогонь по російських повітряних цілях, що підкреслює серйозність порушення.

Кремль, як зазвичай, дистанціювався від атаки своїх дронів на територію Польщі, перенаправляючи запити на коментарі до Міністерства оборони Росії. Зокрема, прессекретар президента Дмитро Пєсков зазначив, що "Кремль не має нових коментарів", а заяви Варшави щодо "інциденту з дронами" є "характерною риторикою" для всіх європейських столиць.

Президент США Дональд Трамп допустив, що порушення повітряного простору Польщі могло статися помилково. Водночас він підкреслив, що незадоволений "нічим, що пов’язано з цією ситуацією".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва спростував твердження Трампа про можливу "помилку" російських дронів. За даними польської сторони, у ніч атаки над Польщею зафіксували 19 дронів, а над Україною - понад 400 безпілотників і кілька десятків ракет.

Про персону: Дональд Туск

До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Туск Дональд Туск Польща
НАТО може почати збивати дрони РФ над Україною: Сікорський зробив важливу заяву

НАТО може почати збивати дрони РФ над Україною: Сікорський зробив важливу заяву

19:43Війна
Країну накриє справжній Армагеддон: названо регіони, де будуть дощі, грози та шквали

Країну накриє справжній Армагеддон: названо регіони, де будуть дощі, грози та шквали

19:39Синоптик
Після вибухів все довелося відновлювати: як виглядає залізнична дорога під Києвом

Після вибухів все довелося відновлювати: як виглядає залізнична дорога під Києвом

19:24Україна
Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Гороскоп на завтра 15 вересня: Ракам - надзвичана подія, Козорогам - проблема

Гороскоп на завтра 15 вересня: Ракам - надзвичана подія, Козорогам - проблема

