Кремль зрадіє: у МЗС відреагували на авіасполучення між Грузією та Росією

У той час, коли весь цивілізований світ намагається максимально ізолювати російських окупантів, Тбілісі намагається налагодити стосунки з агресорами, хоча країна-агресорка Росія досі окуповує 20% території Грузії.
Ізолювання Росії потрібне для того, щоб вона припинила свою агресію проти України. Про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко написав у своєму Twitter.
"Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє до Москви свої. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль, напевно, зрадіє такому результату", - написав Ніколенко.
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Як зазначила президентка Грузії, що російський безвіз для Грузії та відновлення авіасполучення - це провокація Путіна.
Данілов розповів, чи допоможуть ЗСУ вигнати окупантів з Молдови та Грузії. Грузія та Молдова повинні позбавлятися від впливу Кремля і присутності російських окупаційних військ на своїх територіях без участі України.
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