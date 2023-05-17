Кремль зрадіє: у МЗС відреагували на авіасполучення між Грузією та Росією

Грузія відновлює авіасполучення із країною-окупантом Росією, в той час, коли весь світ протистоїть диктотору Путіну.

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Путін відновив авіасполучення із Грузією / Колаж Главред: фото: ua.depositphotos.com, скріншот: youtube.com

У той час, коли весь цивілізований світ намагається максимально ізолювати російських окупантів, Тбілісі намагається налагодити стосунки з агресорами, хоча країна-агресорка Росія досі окуповує 20% території Грузії.

Ізолювання Росії потрібне для того, щоб вона припинила свою агресію проти України. Про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко написав у своєму Twitter.

Спікер МЗС відреагував на відновлення авіасполучення Росії та Грузії/ скріншот: twitter.com/OlegNikolenko

"Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє до Москви свої. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль, напевно, зрадіє такому результату", - написав Ніколенко.

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Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Як зазначила президентка Грузії, що російський безвіз для Грузії та відновлення авіасполучення - це провокація Путіна.

Данілов розповів, чи допоможуть ЗСУ вигнати окупантів з Молдови та Грузії. Грузія та Молдова повинні позбавлятися від впливу Кремля і присутності російських окупаційних військ на своїх територіях без участі України.

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