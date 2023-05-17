УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Кремль зрадіє: у МЗС відреагували на авіасполучення між Грузією та Росією

Юлія Куришко
17 травня 2023, 03:30
3
Грузія відновлює авіасполучення із країною-окупантом Росією, в той час, коли весь світ протистоїть диктотору Путіну.
Кремль зрадіє: у МЗС відреагували на авіасполучення між Грузією та Росією
Путін відновив авіасполучення із Грузією / Колаж Главред: фото: ua.depositphotos.com, скріншот: youtube.com

У той час, коли весь цивілізований світ намагається максимально ізолювати російських окупантів, Тбілісі намагається налагодити стосунки з агресорами, хоча країна-агресорка Росія досі окуповує 20% території Грузії.

Ізолювання Росії потрібне для того, щоб вона припинила свою агресію проти України. Про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко написав у своєму Twitter.

Кремль зрадіє: у МЗС відреагували на авіасполучення між Грузією та Росією
Спікер МЗС відреагував на відновлення авіасполучення Росії та Грузії/ скріншот: twitter.com/OlegNikolenko

"Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє до Москви свої. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль, напевно, зрадіє такому результату", - написав Ніколенко.

відео дня

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Як зазначила президентка Грузії, що російський безвіз для Грузії та відновлення авіасполучення - це провокація Путіна.

Данілов розповів, чи допоможуть ЗСУ вигнати окупантів з Молдови та Грузії. Грузія та Молдова повинні позбавлятися від впливу Кремля і присутності російських окупаційних військ на своїх територіях без участі України.

Більше цікавих новин:

МЗС України МЗС Олег Ніколенко
Реклама

Головне за день

Знищений чи ні: США офіційно відреагували на інформацію про пошкодження Patriot

Знищений чи ні: США офіційно відреагували на інформацію про пошкодження Patriot

23:47 Україна
ЗСУ вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow - CNN

ЗСУ вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow - CNN

22:57 Україна
Росію чекають нові неприємності: вперше за 17 років збирається саміт Ради Європи через Україну

Росію чекають нові неприємності: вперше за 17 років збирається саміт Ради Європи через Україну

21:06 Світ
Всі головні новини

Останні новини

03:30

Кремль зрадіє: у МЗС відреагували на авіасполучення між Грузією та Росією

03:10

Ні для чого не рано і ніколи не пізно: 5 зірок, які стали відомими після 40 років

02:45

Експерт спрогнозував, чи будуть ЗСУ бити по РФ ракетами Storm ShadowВідео

02:05

Більше - не означає добре: що станеться з організмом, якщо пити багато води

01:35

Страву доведеться вилити: скільки лаврового листа потрібно класти в суп

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:02

Дружина Віктора Павліка виправдалася за "задоволення не для всіх" за спецперепусткою

00:51

Що ніколи не можна робити 17 травня, щоб не обрізати своє багатство: прикметиВідео

16 травня, вівторок
23:47

Знищений чи ні: США офіційно відреагували на інформацію про пошкодження PatriotВідео

23:06

Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки на Каннському кінофестивалі

Реклама
22:57

ЗСУ вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow - CNNВідео

22:44

Охлобистін назвав "справжню" причину виїзду Пугачової з Росії

22:37

Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" та фонд Hope UA придбали для передової сучасний гастроскоп новости компании

22:31

Верховний суд припинив повноваження Князєва, йому одразу повідомили про підозруФотоВідео

22:10

Володимир Остапчук розповів, чим його полонила юна дружина

22:08

"Я передам тіло": Пригожин раптово заявив про "співпрацю" з Будановим

22:03

Божевілля Брітні: шість шокуючих фактів з життя співачкиВідео

21:06

Росію чекають нові неприємності: вперше за 17 років збирається саміт Ради Європи через УкраїнуВідео

20:52

Віктор Павлік з дружиною потрапили в скандал через спецперепустку для "обраних"Відео

20:49

Допомогу грошима від ООН зможе отримати нова категорія українців: кому пощастилоВідео

20:43

Олена Зеленська в білосніжному "кімоно" здивувала президента КореїВідео

Реклама
20:36

РФ пошкодила систему ППО Patriot під Києвом - CNNВідео

20:30

Що зробити, щоб не ріс бур'ян: поради, які треба знати кожному дачникові

20:11

3 проблеми у вашому домі, які можуть висмоктати всю енергіюВідео

20:03

Курс валют може знову рвонути: експерт розповів, чи чекати знову долар по 40 грн

19:58

РФ відновить ракетні удари по об'єктах енергетики: українців вже просять економити світло

19:50

У Міноборони висміяли Росію про нібито знищення Patriot своїми ракетамиВідео

19:22

"Потрібно обов'язково загадати бажання": Noize MC їдко пожартував про кончину ПутінаВідео

19:12

Готель, в якому українці "підловили" путіністку Бузову, виправдався перед росіянами

19:05

Навіщо бункерний дід вирішив лупанути по Києву 6 КинджаламиПогляд

19:00

"Це найстрашніше": 80% слів Пригожина є правдою - БудановВідео

18:40

З Газмановим і "Воровайками": путініст Барецький зібрався проводити "Руссобачення" в замку ПугачовоїВідео

18:12

Підняли прапор: Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО

18:06

"Що мадам несе": росіяни накинулися на Вінер через заяву про бомжів і заборону виступати на ОІВідео

17:58

Чи потрібно мити сало: несподівана відповідь здивує досвідчених гурманів

17:57

Каменських захейтили за розіграш люкс-авто і дорогого смартфона

17:47

"Ми більше не зустрічаємося!": 36-річна зірка Жіночого Кварталу вперше виходить заміж

17:38

Підготовка пілотів ось-ось почнеться: Мельник сказав, коли Україна отримає F-16

17:29

Міноборони РФ зганьбилося заявою про "знищення" PatriotВідео

17:29

У Путіна проблеми з надмірним вживанням наркотиків - БудановВідео

17:18

Гурт Kalush Orchestra зустрівся із зіркою Голлівуду: Шварценеггер запросив на свій саміт

Реклама
17:13

Як бузок впливає на людину: несподівані лікувальні властивості улюбленої квітки

17:11

ЗСУ йдуть вперед під Бахмутом: звільнено 20 квадратних кілометрів територій

16:54

Ектор Хіменес-Браво оголосив про відхід з "Майстер Шеф", і показав нового ведучого

16:53

Чи можна кожен день пити чай з м'ятою: факти про популярний напій здивують

16:38

Онлайн з гнізда лелеки: на Полтавщині запустили унікальний проєкт у нацпаркуВідео

16:16

Що не можна подарувати на новосілля: 4 предмета, які зіпсують життя

16:12

Скільки підков можна чіпляти вдома: чому більшість неправильно використовує талісман на щастя

16:05

За 3-6 місяців Київ отримає F-16, пілоти РФ триматимуться подалі від кордонів України - МельникЕксклюзив

16:01

Лукашенко "воює" зі старшими синами: експерт розкрив сценарій перевороту в БілорусіВідео

15:51

Увірветься потужна гроза: синоптики попередили про атаку сильних зливВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти