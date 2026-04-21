Кремль може отримати новий важіль впливу в ЄС: у WP назвали "ризиковану" країну

У Москві вже не приховують задоволення від результату виборів у Болгарії.

https://glavred.net/world/kreml-mozhet-poluchit-novyy-rychag-vliyaniya-v-es-v-wp-nazvali-riskovannuyu-stranu-10758302.html Посилання скопійоване

Ще одна країна розвертається до Москви / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, European Union

Головне з новини:

Румен Радев отримав повну владу в Болгарії

Москва бачить шанс посилити вплив

Больгарська опозиція готує спротив новому курсу

відео дня

Після політичного ослаблення Віктора Орбана в Угорщині в Європейському Союзі з’являється новий центр тяжіння, який може змінити баланс сил у регіоні. Перемога Румена Радева на парламентських виборах у Болгарії відкрила для Москви можливість повернути вплив на південному фланзі ЄС. Про це пише The Washington Post.

Радев отримує повний контроль над формуванням влади

Новостворена партія "Прогресивна Болгарія" разом із Радевим здобула щонайменше 135 мандатів із 240 - достатньо, щоб самостійно формувати уряд. Це фактично завершує тривалий період політичної нестабільності, який паралізував ухвалення рішень у країні.

У Кремлі на результат відреагували відкрито. Речник Дмитро Пєсков заявив, що "вражений" успіхом політика, і припустив, що нова болгарська риторика може підштовхнути інші європейські столиці до "прагматичного діалогу" з Росією, попри підтримку України з боку ЄС.

Зовнішньополітичний курс, що насторожує Брюссель

Радев, колишній військовий льотчик, будував кампанію на внутрішніх економічних темах, але саме його позиція щодо міжнародної політики викликає найбільше занепокоєння в ЄС:

Опір військовій допомозі Україні - політик послідовно виступає проти передачі зброї Києву.

- політик послідовно виступає проти передачі зброї Києву. Орієнтація на відновлення контактів із Москвою - Радев не приховує бажання нормалізувати відносини з РФ.

- Радев не приховує бажання нормалізувати відносини з РФ. Критика Заходу - після перемоги він заявив, що Європа "стала жертвою власних амбіцій", і закликав до нової "архітектури безпеки", що перегукується з російськими наративами.

Чи повторить Болгарія угорський сценарій

Болгарія має стратегічне значення для російських енергетичних потоків: через країну проходить "Турецький потік", а також працює один із найбільших російських нафтопереробних заводів у Європі.

Аналітики Carnegie Europe вважають, що Радев може використати парламентську більшість для впливу на рішення ЄС щодо енергетичних санкцій. Водночас експерти припускають, що він навряд чи діятиме так само різко, як Орбан, щоб уникнути внутрішнього спротиву.

Опозиція готується до протидії

Ліберальна коаліція PP‑DB, яка отримала 15% голосів, заявила, що стане стримувальним фактором для нового уряду. Колишній прем’єр Кирил Петков у коментарі The Washington Post наголосив, що його політична сила готова протистояти будь-яким крокам, які можуть віддалити Болгарію від європейського курсу.

Проблеми та скандали в ЄС - новини за темою

Як писав раніше Главред, Європейський Союз опинився перед найглибшою за роки кризою ефективності у сфері зовнішньої політики. Нездатність ухвалювати ключові рішення - від фінансування України до реакції на загострення на Близькому Сході - дедалі більше підживлює вимоги до радикального оновлення дипломатичної архітектури блоку.

Нагадаємо, ЄС дедалі частіше відходить від традиційних зустрічей у повному складі та формує менші робочі групи, аби знизити ризики небажаних витоків. Як повідомляє Politico, така практика стала відповіддю на побоювання щодо ненадійності окремих держав-членів, зокрема Угорщини.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно дзвонив своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС. За даними The Washington Pos, під час таких дзвінків Сійярто надавав Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" та можливі рішення.

Також раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в майбутньому може підтримати блокування кредиту Європейського Союзу для України на суму 90 млрд євро, приєднавшись до позиції Угорщини.

Про джерело: The Washington Post The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред