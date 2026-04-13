Кінець епохи Орбана та поворот у політиці Угорщини: Мадяр зробив низку заяв після перемоги на виборах

Лідер партії "Тиса" закликав президента країни піти у відставку та вимагав негайного оновлення всього державного апарату.

Петер Мадьяр оголосив про "падіння режиму" та закликав до повної зміни влади

Головне:

Партія Орбана "Фідес" зазнала поразки на виборах в Угорщині

Лідер опозиції Мадяр заявив про "падіння режиму" і закликав до повної зміни влади

Європейські лідери масово привітали Мадяра з перемогою

Орбан визнав поразку і привітав опозицію

У неділю, 12 квітня 2026 року, в Угорщині відбулися парламентські вибори, які завершилися сенсаційною поразкою правлячої партії "Фідес" Віктора Орбана, який перебуває при владі вже 16 років, і перемогою опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра.

Попередні результати виборів в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині пройшли з рекордною явкою. За підсумками підрахунку 99% голосів, опублікованими на сайті Національного виборчого бюро, "Тиса" отримує 138 місць у парламенті, а партія "Фідес" і Християнсько-демократична народна партія (KDNP), що входить до союзу з нею, — 55 місць. Ще на шість місць може розраховувати ультраправий рух "Наша Батьківщина".

Таким чином, "Тиса" на даний момент отримує більше двох третин місць у парламенті, а отже — і конституційну більшість.

Мадяр виступив із низкою заяв

Виступаючи на багатотисячному мітингу своїх прихильників на площі Баттяні в Будапешті, Петер Мадяр повідомив, що його політична сила отримала дві третини голосів виборців, що забезпечує їй конституційну більшість. За даними політика, за "Тису" проголосували 3,3 млн громадян.

Мадяр пообіцяв, що буде представляти "інтереси всіх угорців, включаючи тих, хто перебуває за межами країни". Виступ лідера час від часу переривали вигуки присутніх, які скандували: "Європа! Європа!"

У своєму виступі Мадяр констатував падіння режиму Віктора Орбана та звільнення країни від апарату пропаганди й ненависті, на який влада витратила сотні мільярдів. Він підкреслив, що сьогоднішній результат є перемогою для всіх угорців, оскільки країна більше не бажає бути чиїмось васалом.

Мадяр закликав піти у відставку президента країни Тамаша Шуйока, якого він вважає частиною старої системи Орбана.

Також Мадяр вимагає негайного оновлення всього державного апарату.

"Я закликаю президента республіки попросити мене сформувати уряд, а потім залишити свою посаду. Я закликаю всіх маріонеток зробити те саме", - заявив політик.

Лідер партії "Тиса" оголосив про розворот зовнішньої політики Угорщини. Основним пріоритетом Мадяра та його політичної сили стане відновлення довіри всередині ключових міжнародних блоків. Він планує відійти від політики "балансування", яку роками проводив Віктор Орбан.

Мадяр упевнений, що Будапешт знову має стати передбачуваним. Крім того, політик прямо заявив про наміри зміцнити обороноздатність у рамках НАТО.

"Ми відновимо функціонування інститутів, що забезпечують демократію та її незалежність. Угорщина знову стане сильним союзником у Євросоюзі та НАТО", – підкреслив Мадяр.

Лідер партії "Тиса" пообіцяв зміцнити та розширити співпрацю Угорщини в рамках країн Вишеградської четвірки.

"У цьому дусі моя перша поїздка буде до Польщі, щоб зміцнити тисячолітню польсько-угорську дружбу. Моя друга поїздка приведе мене до Відня, а третя – до Брюсселя, щоб ми могли повернути додому кошти ЄС, на які має право угорський народ", – сказав він.

Як відреагували лідери Європи

Європейські лідери вже привітали Петера Мадяра з перемогою. Свою реакцію на результат парламентських виборів оприлюднили лідери України, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Естонії, Литви, Франції, Фінляндії та Норвегії. До привітань приєднався голова Єврокомісії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди прагнула до добросусідських відносин з усіма в Європі та готова розвивати співпрацю з Угорщиною.

"Європа і кожна європейська країна повинні зміцнюватися, а мільйони європейців прагнуть до співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей та спільної конструктивної роботи на благо обох країн, а також миру, безпеки та стабільності в Європі", - зазначив Зеленський.

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон з нетерпінням чекає на співпрацю з Угорщиною заради безпеки та процвітання обох країн.

"Це історичний момент не тільки для Угорщини, але й для європейської демократії", - зазначив він.

Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що Париж вітає цю перемогу Мадьяра "з точки зору участі людей у демократичному процесі, перемогу, яка демонструє відданість угорського народу цінностям ЄС та ролі Угорщини в Європі".

"Угорський народ вирішив. Мої щирі вітання з вашим успіхом на виборах. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами. Давайте об'єднаємо зусилля заради сильної, безпечної та, перш за все, об'єднаної Європи. Дуже дякую, шановний угорцю Петер!", - написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що "Угорщина, Польща, Європа знову разом".

"Велика перемога для Угорщини! Велика перемога для Європи! Є багато речей, які ми могли б і повинні зробити заради демократії, справедливості та миру", - зазначив президент Литви Гітанас Науседа.

Прем'єр Естонії Крістен Міхал заявив, що угорці зробили історичний вибір на користь вільної та сильної Угорщини в об'єднаній Європі, відкинувши сили, які ігнорують їхні інтереси.

"Вітаємо Петера Мадяра з перемогою на виборах! Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу над тим, що об'єднує Естонію, Угорщину та Європу", - сказав Крістен Міхал.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стуре також привітав Петера Мадяра і "Тісу" з перемогою на парламентських виборах в Угорщині. За його словами, це результат, який має велике значення для всієї Європи.

Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо підкреслив, що на демократичних виборах угорський народ продемонстрував свою тверду волю бути активним членом Європейського Союзу та НАТО.

"Результат виборів дає Угорщині можливість повернутися до нашої спільноти цінностей і безпеки як конструктивний гравець", - вважає він.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "Угорщина обрала Європу".

"Європа завжди обирала Угорщину. Країна повертає собі європейський шлях. Союз міцнішає... Серце Європи б'ється сильніше в Угорщині сьогодні ввечері", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Також президент Європарламенту Роберта Мецола привітала Петера Мадяра з перемогою і зазначила, що Угорщина має своє місце в серці Європи.

Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що він і його партія "Фідес" програли вибори. Політик привітав опозиційну партію "Тіса" та її лідера Петера Мадяра з перемогою, передає DRM News.

"Результат виборів для нас болючий, але однозначний... Я привітав партію-переможця", - сказав Орбан.

Зазначимо, 62-річний Віктор Орбан перебував при владі 16 років — з 2010 року — і був найдовше правлячим главою уряду в ЄС.

Хто такий Петер Мадяр

45-річний Петер Мадяр — адвокат, раніше був членом молодіжного крила партії Орбана "Фідес".

Він з'явився на політичній сцені абсолютно несподівано в лютому 2024 року. Ораторський талант швидко приніс йому величезну популярність.

Мадяр очолив невелику партію "Тиса", яка незабаром випередила "Фідес" в опитуваннях, і пообіцяв радикальні зміни в Угорщині.

На початку лютого прихильники "Тиси" представили 240-сторінкову передвиборчу програму партії. Причому зробили вони це не на масштабному заході, а в годинному відеоролику на YouTube.

Передвиборчі обіцянки "Тиси":

ліквідувати корумповану систему Орбана;

відновити верховенство права і демократію в Угорщині;

повернути Угорщину як надійного партнера до ЄС і НАТО;

реформи в системах охорони здоров'я та освіти Угорщини;

поліпшення соціальної політики та стійке скорочення бідності.

Що Мадяр говорив про Україну

Про агресію РФ та членство України в ЄС

Влітку 2025 року Петер Мадяр заявив, що він та його партія "Тиса" не підтримують прискорене вступ України до Європейського Союзу, повідомляють Telex і 444.hu.

Водночас він говорив, що немає жодних сумнівів у тому, хто є агресором у російсько-українській війні. За словами Мадяра, контакти з Москвою є прийнятними, якщо вони можуть допомогти переконати Кремль прагнути до миру.

Політик стверджував, що Угорщина повинна вжити заходів для припинення війни, а не "просто говорити, публікувати заяви та залякувати людей ескалацією".

Він також зазначав, що якщо Сполучені Штати виступлять посередниками у досягненні реалістичної мирної угоди, прийнятної для України, то лідер Угорщини повинен зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну або "сісти на військово-транспортний літак і хоча б переконати російського президента прочитати її".

Про погрози Зеленського Орбану

У березні 2026 року Петер Мадяр виступив на захист Віктора Орбана після погроз президента Зеленського надати адресу прем'єра Угорщини Збройним силам України.

"Жоден угорський громадянин не може відчувати загрозу з боку лідера іноземної держави. Ні уряд Орбана, ні майбутній уряд "Тиси". Тому я закликаю президента України прояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, нехай відмовиться від них", — заявив лідер "Тиси".

Того ж дня угорський політик на іншому заході закликав керівництво ЄС "розірвати всі відносини з Україною доти, доки президент Зеленський не пояснить свої слова і не принесе вибачення Угорщині за свою заяву".

Лідер угорської опозиції також заявив, що ані президент України, ані російський диктатор Володимир Путін не зможуть шантажувати його, як це було з Орбаном.

Нагадаємо, 5 березня Зеленський на брифінгу заявив: "Ми сподіваємося, що жодна людина в Європейському Союзі не заблокує 90 мільярдів або перший транш у 90 мільярдів, і в українських солдатів не буде зброї. В іншому випадку ми передамо адресу цієї людини нашим Збройним Силам, нашим хлопцям, нехай вони зателефонують йому і поговорять з ним своєю мовою".

Про "провокацію" з українським прапором на мітингу

15 березня 2026 року під час опозиційного маршу партії "Тиса" в Будапешті невідомі розгорнули великий український прапор. Петер Мадяр назвав це провокацією влади, спрямованою на дискредитацію протесту.

Як повідомляє видання Telex, подія виглядала як чітко скоординована акція, а не стихійний жест солідарності учасників мітингу. Близько 8-9 осіб раптово вбігли в натовп і за командою розгорнули прапор довжиною 4-5 метрів. Одночасно з появою прапора з'явилися люди з камерами, які знімали подію.

Учасники мітингу зустріли акцію обуренням, намагалися витіснити групу з ходи. Через 1-2 хвилини за спеціальним сигналом (свистком) група згорнула прапор і швидко покинула місце події.

"Правляча партія буквально організувала провокацію з фейковим (українським) прапором за допомогою молоді, яка тісно з ними пов'язана. Чи може ця підла влада впасти ще нижче? Може", - написав Мадьяр у Facebook.

Перемога опозиції в Угорщині може змінити політику ЄС та підтримку України — Politico Результати парламентських виборів в Угорщині матимуть наслідки далеко за межами країни. Про це повідомляє Politico, аналізуючи можливі зміни в політиці Будапешта після поразки партії Віктора Орбана. Зазначається, що керівництво Європейського Союзу, зокрема голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Коста, можуть позбутися одного з найжорсткіших опонентів всередині ЄС. Орбан неодноразово блокував ключові рішення Брюсселя, включаючи питання фінансової підтримки України, а також критикував політику Євросоюзу і порушував принципи верховенства права. За даними видання, нова влада в Угорщині, ймовірно, розблокує пакет допомоги Україні в розмірі 90 млрд євро, щоб поліпшити відносини з ЄС. Однак у питанні прямої підтримки Києва ситуація залишається неоднозначною. "Для Зеленського це перемога з гірким присмаком", — пише видання. Очікуваний новий прем'єр-міністр Петер Мадяр виступає проти поставок угорської зброї та фінансової допомоги Україні, а також не підтримує прискорений вступ країни до ЄС. Мадьяр заявив про намір винести питання євроінтеграції України на референдум. За оцінками аналітиків, це може затягнути процес, з огляду на сильні антиукраїнські настрої серед частини угорського суспільства, з якими він повинен рахуватися, щоб зберегти підтримку. Таким чином, попри можливе потепління відносин між Угорщиною та ЄС, позиція Будапешта щодо України може залишитися стриманою та суперечливою.

Чого Україні чекати від політики Мадяра: думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що в Україні існують завищені очікування від перемоги "Тиси" Петера Мадяра на виборах в Угорщині.

"Часто вважають, що партія "Тиса" є проукраїнською, однак це не зовсім відповідає дійсності. Насправді Мадяр використовує риторику, схожу на риторику Орбана, лише одягає її в євроодяг, уникає різких заяв і прямих звинувачень, але він продовжуватиме недружню політику щодо України. Буде досить складно щось йому заперечувати в європейському контексті, оскільки це говоритиме не антиєвропейський Орбан, а проєвропейський Мадяр, який просуватиме той самий порядок денний щодо України", – сказав експерт.

За словами Кулика, покарати Мадяра буде важко, якщо не неможливо. Він цілком може зайняти позицію критика України, зокрема щодо обсягів фінансової допомоги, аргументуючи це ризиком "роззброєння Європи".

"Тому я не очікую, що Будапешт після перемоги Мадяра розвернеться в наш бік на 180°. Цього не станеться, можливі лише певні корективи", - заявив він.

Кулик підкреслив, що Україні доведеться шукати певний режим відносин. Може з'явитися вікно можливостей, коли Київ і Будапешт зможуть домовитися з окремих питань, але це вимагатиме від України певних поступок. Йдеться, зокрема, про питання мови, культури, прав національних меншин тощо. Також важливими залишаються економічні питання, зокрема транспортування нафти.

"Тому доведеться шукати рішення і якось реагувати на ці виклики. Угорщина, найімовірніше, не відмовиться від нафтопроводу "Дружба" і російської нафти, незважаючи на свою нинішню риторику. Відповідно, потрібно буде знайти точки переговорів: десь йти на поступки, а десь — відстоювати власну позицію. У підсумку необхідно буде поступово виводити відносини з нинішнього глухого кута, адже за Орбана будь-які можливості для взаєморозуміння фактично відсутні. Водночас з Угорщиною певне, хоч і обмежене, вікно можливостей для діалогу все ж існує", — резюмував Кулик.

Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

