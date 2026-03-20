Кремль готується до заворушень після укладення мирної угоди з Україною – Reuters

Віталій Кірсанов
20 березня 2026, 23:11
Кремль посилює обмеження в мережі, прагнучи запобігти можливим протестам.
Кремль готується до протестів після укладення миру з Україною
Кремль готується до протестів після укладення миру з Україною / Колаж: Главред, фото: freepik.com, kremlin.ru, УНІАН

Що написано в матеріалі Reuters:

  • У РФ обмежують доступ до популярних соцмереж
  • У Кремлі намагаються зберегти путінський режим

Влада Росії посилює контроль над інтернет-простором, побоюючись зростання суспільного невдоволення після можливого завершення війни проти України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на експертів та джерела всередині країни.

За даними видання, Кремль посилює обмеження в мережі, прагнучи запобігти потенційним протестам. У матеріалі зазначається, що росіяни вже стикаються з наслідками таких заходів: офісні працівники зазнають труднощів через блокування сайтів, підлітки змушені постійно змінювати VPN-сервіси, а водії таксі — орієнтуватися без звичних онлайн-карт. Це відбувається на тлі обмежень доступу до популярних соцмереж і періодичних відключень мобільного інтернету у великих містах, включаючи Москву.

Офіційно в Кремлі пояснюють такі кроки відмовою західних IT-компаній співпрацювати з владою, а також необхідністю протидії загрозам, пов'язаним з безпілотниками. Однак паралельно ухвалюються нові закони, що розширюють повноваження ФСБ — зокрема, можливість вимагати відключення абонентів зв'язку та створювати власні слідчі ізолятори.

Як зазначають джерела Reuters, ці заходи є частиною ширшої стратегії щодо посилення контролю над суспільством на тлі затяжного конфлікту. На їхню думку, тривала війна може підривати підтримку влади, тому після її закінчення керівництво країни прагне бути готовим до можливих сплесків невдоволення.

"Російські лідери та спецслужби пам'ятають 1991 рік, і вони пам'ятають, що сталося з Росією і що сталося з ними, коли Москва зупинила велику війну в Афганістані: країна розвалилася, служби безпеки розкололися – це була катастрофа", – сказав Андрій Солдатов, російський журналіст-розслідувач, експерт з питань служб безпеки.

На його думку, зараз Москва готується до того, щоб підписання мирної угоди, так само як і затягування війни на невизначений термін, не зруйнувало режим.

Двоє російських співрозмовників Reuters, обізнаних з онлайн-репресіями, повідомили, що Москва вивчила досвід Китаю та Ірану і реалізує його у себе.

Нагадаємо, Главред писав, що на російських підприємствах все частіше почали затримувати зарплати, відправляти працівників у позапланові відпустки, скорочувати персонал або переводити працівників на 4-денний робочий тиждень. Тому росіяни виходять на страйки.

Раніше, у листопаді 2025 року близько 300 будівельників ядерної установки Акціонерного товариства "Інститут "Оргенергострой" у Димитровграді вийшли на мітинг через те, що їм не виплачують зарплату.

У січні 2025 року в Курську відбувся мітинг біженців з прикордонних районів, які постраждали в результаті бойових дій. Люди, які втратили свої будинки та майно, обурювалися відсутністю обіцяного постійного житла та недостатньою підтримкою з боку влади.

Про джерело: Reuters

Reuters — британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним з найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

новини Росії соцмережа Кремль протести масові протести протести в Росії
Прощання з Патріархом Філаретом — стало відомо, коли і де відбудуться похорони

Прощання з Патріархом Філаретом — стало відомо, коли і де відбудуться похорони

23:23Україна
Кремль готується до заворушень після укладення мирної угоди з Україною – Reuters

Кремль готується до заворушень після укладення мирної угоди з Україною – Reuters

23:11Світ
Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

22:30Економіка
Реклама

Популярне

Більше
"Зсередини починає руйнуватися": Пугачова стривожила своїм станом

"Зсередини починає руйнуватися": Пугачова стривожила своїм станом

Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

Відключення світла стануть довшими та жорсткішими: коли та чому

Гороскоп Таро на квітень 2026 року: Ракам — свято, Левам — гроші, Дівам — зміни

Гороскоп Таро на квітень 2026 року: Ракам — свято, Левам — гроші, Дівам — зміни

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дроворуба за 21 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дроворуба за 21 с

Гороскоп Таро на завтра, 21 березня: Близнюкам — цінувати себе, Ракам — рішення

Гороскоп Таро на завтра, 21 березня: Близнюкам — цінувати себе, Ракам — рішення

Останні новини

23:55

Що буде з виплатами та притулком: дипломати вирішують долю українців у Європі

23:23

Прощання з Патріархом Філаретом — стало відомо, коли і де відбудуться похорони

23:11

Кремль готується до заворушень після укладення мирної угоди з Україною – Reuters

22:30

Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

22:12

Чотири знаки зодіаку розірвуть замкнуте коло проблем у коханні - хто вони

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій СШАРосіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США
21:27

Трамп назвав НАТО "паперовим тигром" без США, Кремль намагається послабити Альянс зсередини

21:18

Рівнодення змінить життя чотирьох знаків зодіаку - хто серед щасливчиків

21:14

Обмеження торкнуться майже всіх: графік вимкнення світла на 21 березня в Сумах

20:55

Важливо встигнути до настання тепла: чим посипати часник для формування головокВідео

Реклама
20:35

Навіть ключі від квартири: три знаки зодіаку, яким можна довірити все

20:06

Сніг з дощем увірветься на Львівщину: синоптики попередили про негоду

19:44

Росія пропонувала США "угоду" щодо України та Ірану - що відповів Трамп

19:42

Справжня несподіванка: якими будуть ціни на яйця на Великдень

19:42

Буде мороз і підуть дощі: несподіваний прогноз погоди

19:10

Як удари по Ірану впливають на Росію та глобальну безпеку: Коваленко розкрив подробиціПогляд

19:09

США не дарма скасували санкції проти Росії: Андрусів розкрив задум Трампа

18:57

Atlas Festival оголосив другу хвилю лайнапу: "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" та "Друга Ріка" серед хедлайнерів новини компанії

18:31

Зменшує фізнавантаження: ЗСУ розпочали випробування перших екзоскелетів на фронті

18:27

Їх спотворили й витіснили в СРСР: про які колоритні українські слова йде мова

18:24

Вислів "скільки душі завгодно" є помилкою - як сказати українськоюВідео

Реклама
18:23

Короля підозрюють у подорожах у часі: що не так із його взуттям

17:42

У ресторанах помітили приховані збори: клієнти почали перевіряти чекиВідео

17:37

Тепло не прийде: якою буде погода в Тернопільській області на вихідних

17:20

У Слов'янську оголосили примусову евакуацію дітей – подробиці

17:03

Долар різко почав падати, євро злетів: новий курс валют на 23 березня

16:37

Помер Чак Норріс: головні меми та феномен актораФото

16:35

Зникає з прилавків: в Україні дефіцит популярного овоча, ціни злетіли

16:34

ЗСУ влупили по важливому об'єкту в РФ: подробиці від Генштабу

16:24

Чак Норріс помер: родина актора опублікувала офіційну заяву

16:20

Кому 21 березня слід молитися про зцілення: яке церковне свято

16:16

Чи можна їсти м'ясо під час Великого посту - священник розкрив усю правдуВідео

16:11

"Переживає за доньку": Кіркоров дав сміливу обіцянку Ані Лорак

16:05

На Марсі помітили "піраміду" розміром з єгипетську: загадка розділила вчених

15:54

"Наживо": Королеву терміново прооперували

15:38

Будьте обережні з банкоматами: туристка розповіла про небезпечну помилкуВідео

15:33

На Житомирщину повертається тепло: якої температури чекати у вихідні

15:26

Меган Маркл опублікувала рідкісне фото своєї доньки Лілібет

15:14

Хто має перевагу на перехресті: водіїв ставить у ступор тест з ПДРВідео

14:51

Космічний й мармуровий ефект за копійки: чим пофарбувати яйця на ВеликденьВідео

14:37

Мозгова зворушливо привітала старшу доньку та опублікувала рідкісне фото з нею

Реклама
14:33

Мінус $16млн: ЗСУ FPV-дроном збили ворожий гелікоптер Ка-52 - екіпаж ліквідованоФото

14:32

Накип відпаде за лічені хвилини: що треба залити в чайник замість оцту

14:27

Популярний артист зізнався у романі після скандального розлучення — деталі

14:21

США просять допомогти на Близькому Сході: Зеленський озвучив позицію України

14:16

Закуска з буряка, яку будуть їсти всі: рецепт шикарної страви на Великдень

13:36

"Росія не перемагає": Зеленський відверто розповів про перебіг війни в Україні

13:17

"Всіх загребли, і мене разом з ними": Могилевська опинилася в халепі

13:08

Прикинувся пораненим: хитрий трюк кота заради ласощів розсмішив господинюВідео

12:59

Розчарують урожаєм і якістю бульб: які сорти картоплі краще не садити цієї весни

12:58

В РФ спалахнули протести: люди перекрили дороги поліції, почалися затримання

