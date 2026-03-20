Кремль готується до заворушень після укладення мирної угоди з Україною – Reuters

Кремль посилює обмеження в мережі, прагнучи запобігти можливим протестам.

Кремль готується до протестів після укладення миру з Україною

Що написано в матеріалі Reuters:

У РФ обмежують доступ до популярних соцмереж

У Кремлі намагаються зберегти путінський режим

Влада Росії посилює контроль над інтернет-простором, побоюючись зростання суспільного невдоволення після можливого завершення війни проти України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на експертів та джерела всередині країни.

За даними видання, Кремль посилює обмеження в мережі, прагнучи запобігти потенційним протестам. У матеріалі зазначається, що росіяни вже стикаються з наслідками таких заходів: офісні працівники зазнають труднощів через блокування сайтів, підлітки змушені постійно змінювати VPN-сервіси, а водії таксі — орієнтуватися без звичних онлайн-карт. Це відбувається на тлі обмежень доступу до популярних соцмереж і періодичних відключень мобільного інтернету у великих містах, включаючи Москву.

Офіційно в Кремлі пояснюють такі кроки відмовою західних IT-компаній співпрацювати з владою, а також необхідністю протидії загрозам, пов'язаним з безпілотниками. Однак паралельно ухвалюються нові закони, що розширюють повноваження ФСБ — зокрема, можливість вимагати відключення абонентів зв'язку та створювати власні слідчі ізолятори.

Як зазначають джерела Reuters, ці заходи є частиною ширшої стратегії щодо посилення контролю над суспільством на тлі затяжного конфлікту. На їхню думку, тривала війна може підривати підтримку влади, тому після її закінчення керівництво країни прагне бути готовим до можливих сплесків невдоволення.

"Російські лідери та спецслужби пам'ятають 1991 рік, і вони пам'ятають, що сталося з Росією і що сталося з ними, коли Москва зупинила велику війну в Афганістані: країна розвалилася, служби безпеки розкололися – це була катастрофа", – сказав Андрій Солдатов, російський журналіст-розслідувач, експерт з питань служб безпеки.

На його думку, зараз Москва готується до того, щоб підписання мирної угоди, так само як і затягування війни на невизначений термін, не зруйнувало режим.

Двоє російських співрозмовників Reuters, обізнаних з онлайн-репресіями, повідомили, що Москва вивчила досвід Китаю та Ірану і реалізує його у себе.

Протести в Росії – останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на російських підприємствах все частіше почали затримувати зарплати, відправляти працівників у позапланові відпустки, скорочувати персонал або переводити працівників на 4-денний робочий тиждень. Тому росіяни виходять на страйки.

Раніше, у листопаді 2025 року близько 300 будівельників ядерної установки Акціонерного товариства "Інститут "Оргенергострой" у Димитровграді вийшли на мітинг через те, що їм не виплачують зарплату.

У січні 2025 року в Курську відбувся мітинг біженців з прикордонних районів, які постраждали в результаті бойових дій. Люди, які втратили свої будинки та майно, обурювалися відсутністю обіцяного постійного житла та недостатньою підтримкою з боку влади.

Про джерело: Reuters Reuters — британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним з найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

