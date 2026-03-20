'Росія не перемагає': Зеленський відверто розповів про перебіг війни в Україні

Зеленський наголосив, що найбільшою цінністю є люди, далі – питання територій.

Зеленський сказав, чи перемагає Росія у війні

Головне із заяви Зеленського:

Росії не вдалося окупувати Донбас та столицю України

На фронті окупанти не можуть прорвати оборонні лінії ЗСУ

Росіяни втрачають щомісячно від 30 до 35 тисяч військових

Країна-агресор Росія не перемагає у війні проти України. Окупанти лише намагаються створити хаос за допомогою ракет. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю блогеру Максу Клименку.

"Росія не перемагає. Вони не досягли жодної цілі, як відходили з самого початку. Вони хотіли повністю окупувати Донбас, але не отримали цього. І, звичайно, вони хотіли окупувати столицю. Вони також цього не отримали", - наголосив він. відео дня

За його словами, тепер росіяни втрачають щомісячно від 30 до 35 тисяч власних військових.

Він також підкреслив, що найбільшою цінністю є люди, далі – питання територій.

"Люди номер один. Земля – це друге питання. Але люди – люди найважливіше", - каже глава держави.

Говорячи про фронт, Зеленський зауважив, що якщо взяти останній рік-два, у ЗСУ майже ті самі позиції.

"Росіяни не можуть прорвати наші оборонні лінії, хоча вони намагаються це зробити щодня. Ось чому така позиція на полі бою не дає їм перемоги. Ось чому вони намагаються створити хаос ракетами по енергетичній та цивільній інфраструктурі", - сказав президент України.

Чи готова Росія завершити війну

Політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів вважає, що найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни.

За його словами, з точки зору довгострокових інтересів Росії найкращим рішенням є укладення мирної угоди.

"Вони (росіяни, - ред.) не здатні різко наростити інтенсивність бойових дій, адже країна виснажена, як і її військовий потенціал. Тому їхня стратегія — підтримувати поточний темп і сподіватися на поступове виснаження України день у день", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, військовослужбовець Віктор Андрусів казав, що економічне становище у країни-агресора Росії уже складне і може тільки погіршуватися. Вести війну проти України Кремль зможе ще рік-два.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що у найближчі роки не варто очікувати завершення війни або досягнення сталого миру між Україною та Росією.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що війна Росії проти України може завершитись шляхом мирних переговорів. В України є кілька ідей, які можуть стимулювати припинення війни.

Читайте також:

Про персону: Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

