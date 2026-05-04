Весна набирає обертів: до яких цифр стрибне температура у Дніпрі та області

Синоптики попереджають про нічні заморозки та різкі перепади температури у Дніпрі та області.

Вдень повітря прогріється до комфортних весняних значень

Коротко:

Заморозки вночі 0…-3°, по ґрунту теж

Вдень +19…+24°, у Дніпрі до +23°

Пожежна небезпека IV–V класу 5–6 травня

У Дніпрі та Дніпропетровській області в ніч на 5 травня очікуються заморозки на поверхні ґрунту, а місцями й у повітрі. Водночас удень температура підніметься до комфортних весняних значень, однак зберігатиметься підвищена пожежна небезпека.

За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, у понеділок, 5 травня, на території регіону прогнозується невелика хмарність без опадів. Вітер очікується північно-східний, швидкістю 5–10 м/с.

Температура по області та у Дніпрі

У нічний час по області температура повітря становитиме +1…+6°, при цьому на поверхні ґрунту, а місцями й у повітрі, прогнозуються заморозки 0…-3°. Вдень повітря прогріється до +19…+24°.

У місті Дніпро вночі очікується +2…+4°, з імовірними заморозками на поверхні ґрунту 0…-2°. Денна температура становитиме +21…+23°.

Метеорологи також попереджають про небезпечні явища: вночі та вранці 5 травня на території області та в Дніпрі можливі заморозки, що відповідає I (жовтому) рівню небезпечності.

Пожежна небезпека

Крім того, 5–6 травня на Дніпропетровщині зберігатиметься висока (IV класу), а місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека. Фахівці закликають мешканців бути обережними з відкритим вогнем та не провокувати займання сухої рослинності.

Якою буде погода у Дніпрі на початку травня - прогноз

Перший тиждень травня у Дніпрі стартує з комфортного весняного тепла, а завершиться першими травневими опадами. За прогнозом синоптичного сервісу Sinoptik, температура поступово підвищуватиметься, однак ближче до вихідних мешканцям радять не забувати про парасолі.

Як повідомляв Главред, у Житомирській області на початку травня встановлюється по-літньому тепла погода. 5-8 травня нічна температура становитиме 8-13° тепла, а вдень повітря прогріватиметься до 28°.

Також у вівторок, 5 травня, у Львівській області погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У регіоні буде тепло, без опадів.

Крім того, в Україні протягом тижня збережеться тепла погода з поступовим підвищенням температури. Нічні заморозки відступають, у більшості регіонів вдень буде +17…+25°.

Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.

