Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Весна набирає обертів: до яких цифр стрибне температура у Дніпрі та області

Руслан Іваненко
4 травня 2026, 22:24
Синоптики попереджають про нічні заморозки та різкі перепади температури у Дніпрі та області.
Погода Днепр
Вдень повітря прогріється до комфортних весняних значень / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Коротко:

  • Заморозки вночі 0…-3°, по ґрунту теж
  • Вдень +19…+24°, у Дніпрі до +23°
  • Пожежна небезпека IV–V класу 5–6 травня

У Дніпрі та Дніпропетровській області в ніч на 5 травня очікуються заморозки на поверхні ґрунту, а місцями й у повітрі. Водночас удень температура підніметься до комфортних весняних значень, однак зберігатиметься підвищена пожежна небезпека.

За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, у понеділок, 5 травня, на території регіону прогнозується невелика хмарність без опадів. Вітер очікується північно-східний, швидкістю 5–10 м/с.

відео дня

Температура по області та у Дніпрі

У нічний час по області температура повітря становитиме +1…+6°, при цьому на поверхні ґрунту, а місцями й у повітрі, прогнозуються заморозки 0…-3°. Вдень повітря прогріється до +19…+24°.

У місті Дніпро вночі очікується +2…+4°, з імовірними заморозками на поверхні ґрунту 0…-2°. Денна температура становитиме +21…+23°.

Погода на Дніпропетровщині впродовж тижня
Погода на Дніпропетровщині впродовж тижня / Фото: t.me/dniprorcgm

Метеорологи також попереджають про небезпечні явища: вночі та вранці 5 травня на території області та в Дніпрі можливі заморозки, що відповідає I (жовтому) рівню небезпечності.

Пожежна небезпека

Крім того, 5–6 травня на Дніпропетровщині зберігатиметься висока (IV класу), а місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека. Фахівці закликають мешканців бути обережними з відкритим вогнем та не провокувати займання сухої рослинності.

Весна набирає обертів: до яких цифр стрибне температура у Дніпрі та області
Фото: t.me/dniprorcgm

Якою буде погода у Дніпрі на початку травня - прогноз

Перший тиждень травня у Дніпрі стартує з комфортного весняного тепла, а завершиться першими травневими опадами. За прогнозом синоптичного сервісу Sinoptik, температура поступово підвищуватиметься, однак ближче до вихідних мешканцям радять не забувати про парасолі.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Житомирській області на початку травня встановлюється по-літньому тепла погода. 5-8 травня нічна температура становитиме 8-13° тепла, а вдень повітря прогріватиметься до 28°.

Також у вівторок, 5 травня, у Львівській області погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У регіоні буде тепло, без опадів.

Крім того, в Україні протягом тижня збережеться тепла погода з поступовим підвищенням температури. Нічні заморозки відступають, у більшості регіонів вдень буде +17…+25°.

Читайте також:

Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра погода прогноз погоди Погода в Дніпрі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна оголосила про початок безстрокового перемир'я у війні - деталі рішення

Україна оголосила про початок безстрокового перемир'я у війні - деталі рішення

21:51Війна
В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили ударами по центру Києва - деталі

В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили ударами по центру Києва - деталі

20:33Війна
"З нами ніхто не зв’язувався": Зеленський різко відповів на заяви РФ щодо перемир'я

"З нами ніхто не зв’язувався": Зеленський різко відповів на заяви РФ щодо перемир'я

20:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

Карта Deep State онлайн за 4 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Максим Галкін публічно визнав третю дитину: "Хтось не знав"

Максим Галкін публічно визнав третю дитину: "Хтось не знав"

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дітей із вівцями за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дітей із вівцями за 33 с

Спотворювали до невпізнання: які прізвища були в СРСР під суворою забороною

Спотворювали до невпізнання: які прізвища були в СРСР під суворою забороною

Останні новини

23:24

Тепло принесе нову небезпеку: синоптики попередили, що чекає на Черкащину

23:02

Не доведеться викорчовувати: як легко прибрати пень з ділянки всього за 1 день

22:24

Весна набирає обертів: до яких цифр стрибне температура у Дніпрі та області

22:03

До настання +35°C: як підготувати та почистити кондиціонер перед сезоном

21:54

Небезпечна помилка з пергаментним папером, яку допускає більшість: що робити заборонено

Росію у червні чекає новий удар: Владислав Власюк - про 21-й пакет санкцій ЄСРосію у червні чекає новий удар: Владислав Власюк - про 21-й пакет санкцій ЄС
21:51

Україна оголосила про початок безстрокового перемир'я у війні - деталі рішення

21:23

Фундамент врожаю томатів: три домашні хитрощі при посадці в грунтВідео

21:14

Гаманці стануть важчими: три знаки зодіаку, до яких у травні прийдуть гроші

21:01

Берізка зникне раз і назавжди: як правильно позбутися бур'янаВідео

Реклама
20:33

В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили ударами по центру Києва - деталі

20:25

Дім подає знак: які побутові дрібниці вважаються попередженням про небезпеку

20:22

"З нами ніхто не зв’язувався": Зеленський різко відповів на заяви РФ щодо перемир'я

20:12

Розсада "згорить" за ніч: яка поширена помилка знищує помідориВідео

20:05

Новий підхід до мобілізації: у Міноборони розповіли, що кардинально зміниться

20:01

Зроблено гігантський крок до миру на лінії фронту: Кох назвав причинуПогляд

19:44

Фіцо відмовився брати участь у параді в Москві 9 травня - що сталось

19:28

Говорити "можевельник" неправильно: як насправді слід називати цю рослину українською

19:23

"Люди-повітря": як мешканці одного з міст України масово ставали багатіямиВідео

19:16

Боїться своїх: розвідка розкрила фігуру, від якої Путін чекає зради

19:05

Хитрі хазяйки завжди кладуть ложку на підвіконня: навіщо так робити

Реклама
19:03

Вислів "на корточках" вживають неправильно - як сказати українськоюВідео

19:03

Собака після домашньої стрижки змінився до невпізнаваності: що з ним сталося

18:40

В Україні змінюють правила виходу на пенсію: що зміниться

18:37

Петра і Павла у 2026 році перенесли: дати за новим і старим стилем

18:20

Більше ніж спадкоємиця: куди витрачала мільйони найбагатша донька Роксолани

18:19

Переговори Фіцо з Зеленським: яку гучну заяву зробив словацький прем'єр після зустрічі

18:18

Рідкісні, але красиві імена: як назвати хлопчика і дівчинку у 2026 році

18:17

"Маємо бути готовими": в ДПСУ заявили про активність з боку Білорусі, що відомо

17:54

Спека до +29 накриє Львівщину, а за нею грози: коли очікувати похолодання

17:38

Україну розігріє майже до +30: синоптики назвали дату похолодання

17:32

Вперше офіційний транслятор в Україні: Київстар ТБ покаже бій Усика проти Верхувена – 23 травня

17:23

Житомирщину прогріє до + 28 градусів, однак радіти рано: коли погода різко зміниться

17:20

Виведення тисяч військових США з Європи: Трамп надіслав сигнал Путіну, чого чекати

17:11

"Заридала як білуга": наречена Квіткова вперше розповіла про весілля

16:33

Чи справді поява жаби на порозі віщує смерть - священник розкрив правдуВідео

16:22

"Щасливі й схвильовані": у 53-річної Кемерон Діас народилася третя дитина

16:21

Кім Чен Ин закликав молодь підтримати війну в Україні на боці РФ - Reuters

16:08

Долар раптово підскочив: новий курс валют на 5 травня

15:54

Вєрка Сердючка та Руслана повертаються на Євробачення 2026 — офіційна заява

15:19

Залишати ввімкненими не можна: експерти назвали найнебезпечніші побутові прилади

Реклама
15:13

"Принципова відмінність": якою буде нова політика Угорщини щодо РФ

14:59

Три знаки зодіаку переживуть переломний етап: доля готує сюрпризи

14:38

25-градусна спека та грозові дощі: синоптики здивували прогнозом погоди

14:17

Фіцо планує відвідати парад в РФ, але несподівано висловив підтримку Україні

14:16

Новий спадкоємець престолу: британська принцеса оголосила про вагітність

14:04

Гороскоп на завтра, 5 травня: Стрільцям - суперечки, Водоліям - прибуток

13:58

На кордоні з Придністров’ям посилюють оборону: ЗСУ готуються до різних сценаріїв

13:51

Усі бронювання перевірять: нардеп попередив, до чого готуватися українцям

13:45

"Це більше, ніж дитяча мрія": ХАС про роль ведучого у "Караоке на майдані"

13:22

Довгоочікуване тепло вривається у Полтавську область: як зміниться погода

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Харкова
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти