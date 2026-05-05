'Вірогідність дуже висока': РФ готує масований удар, названо нові цілі ворога

Військовий експерт Олег Жданов пояснив зміну тактики окупантів намаганням зламати українську логістику.

Ворог накопичує ракети та дрони для здійснення нового масованого обстрілу

Коротко:

РФ змінила тактику ударів по Україні

АЗС стали однією з нових цілей

Знищено 9 заправок під Харковом

Російські війська, ймовіроно, готують нову хвилю масованих ракетно-дронових ударів по Україні, а також дедалі частіше обирають нові цілі для атак — зокрема автозаправні станції (АЗС). Про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Зміна тактики Росії

За його словами, останні удари свідчать про зміну підходу Росії до ведення війни, з акцентом на ураження логістичної інфраструктури.

"Вони логістику нашу намагаються зламати. Це головна мета. Вони зрозуміли, що у нас, якщо пам’ятаєте, 2022 року починалося з ракетних ударів і бомбардувань, тоді ще авіація літала російська і бомбардувала наші нафтобази. Вони практично не пропустили жодної нафтобази в жодній області нашої країни. Всі були атаковані. Були випадки, коли нафтобаза вже давно не працює, але по ній однаково було завдано ракетного удару", — зазначив Олег Жданов.

Нові цілі

Він пояснив, що після втрат нафтобаз Україна змінила систему постачання пального, тому тепер під ударами опинилися АЗС.

"Ми переналаштувалися, і у нас на сьогодні фактично логістика, скажімо так, мобільна. У нас немає нафтобаз, вони розбомблені, але водночас у нас країна забезпечується пальним на всій території. І от росіяни, найімовірніше, ухвалили рішення у прифронтових областях знищувати місця, де можна поповнити паливні запаси. Це АЗС, бо баз немає, а АЗС є, де люди заправляються. Я думаю, що такі удари по інфраструктурі вони лише нарощуватимуть", — пояснив експерт.

Жданов також попередив, що такі атаки можуть поширюватися вглиб території України та матимуть не лише військовий, а й психологічний ефект.

"Є загроза. Річ у тому, що вони можуть це робити і вглиб нашої території. Тут питання, щоб у них вистачило засобів вогневого ураження, тобто тієї ж самої кількості „Шахедів". Але я не виключаю, що вони можуть добратися і до Києва. Якщо „Шахеди" долітають до західних областей, майже до західного кордону нашої країни, то цілком ймовірно, що вони й тут будуть", — попередив він.

Шахед / Інфографіка: Главред

Він додав, що Росія може продовжувати змінювати свої воєнні цілі та посилювати атаки на цивільну інфраструктуру.

"Я думаю, воно буде нарощуватися і тривати, тому що у Росії нічого не виходить на лінії фронту. Вони навіть сьогодні змінюють ідеологію. Я дивлюся, що основні пропагандисти, основні „зет-воєнкори", вони прибирають „денацифікацію", „денаціоналізацію". Уже не говорять, що мета СВО — це „звільнення" Донбасу. Вони кажуть, що перемога — це перемога. І такі розмиваються поняття. Тому вони шукатимуть способи ураження нас і створення нестерпних умов для життєдіяльності цивільного населення", — підкреслив він.

Ймовірність нового масованого удару

Окремо експерт припустив, що Росія накопичує ресурси для нового масованого удару.

"Я думаю, що у них є, вони накопичували. Зрештою, 600 дронів, які вони позавчора відправили за добу в два прийоми — це в рамках їхніх можливостей. Плюс я думаю, що вони накопичили певну кількість і продовжують щодня поповнювати запаси. Ракети вони вже давно не застосовували, особливо крилаті, тож цілком ймовірно, що вони готують масовий удар", — сказав Жданов.

Він також припустив, що такий удар може бути прив’язаний до символічної дати.

"Але я думаю, що він буде напередодні 9 травня. Щоб так зробити, щоб ми оговтувалися від цього удару, а вони під цей шумок тишком-нишком проведуть парад. Така вірогідність, я думаю, існує. Дуже висока", — зазначив експерт.

Як РФ змінила тактику масованих ударів по Україні — думка експерта

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що РФ останнім часом активно змінює тактику масованих обстрілів, експериментуючи з різними форматами атак — нічними, комбінованими та швидкими ракетно-дроновими ударами.

Для цього застосовується широкий спектр озброєння, зокрема балістичні й крилаті ракети, а також різні типи безпілотників. Мета таких дій — перевантажити українську систему протиповітряної оборони та відпрацювати несподівані точкові удари.

Лакійчук наголосив, що прогнозувати подальші кроки російського керівництва складно, однак Україна має бути готовою до найгірших сценаріїв. Він припустив, що найближчим часом можливі нові масовані атаки, оскільки ознаки підготовки до них уже фіксувалися.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

