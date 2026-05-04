Тепло принесе нову небезпеку: синоптики попередили, що чекає на Черкащину

Юрій Берендій
4 травня 2026, 23:24
Синоптики прогнозують різке потепління та суху погоду під впливом Азорського антициклону, водночас є ризик пожежної небезпеки через дефіцит опадів.
Прогноз погоди в Черкаській області - яка небезпека чекає на Черкащину / Фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Черкащину цього тижня прогріє до +25º
  • Опадів не прогнозується
  • В Черкаській області оголошено пожежну небезпеку 4 класу

Погода в Черкаській області нормалізується та набуває по-справжньому весняних рис. Температура повітря місцями перевищує +25º. Про це повідомляє Черкаський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики повідомляють, що вплив Азорського антициклону формує стабільну, суху та сонячну погоду. Водночас по його північно-західній периферії до регіону надходить модифіковане тропічне повітря, тому впродовж найближчих трьох днів температура вночі становитиме 7–12 градусів тепла, а вдень підвищуватиметься до 20–25 градусів.

"Сплеск літнього тепла" значно активізує ростові процеси рослин, сприятиме продовженню весняної сівби. На фоні відсутності дощів тепла погода призведе до швидкого зростання показника пожежної небезпеки в екосистемах області", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди / Фото: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначив, що 20-денний період із заморозками є надто тривалим навіть для особливостей цієї весни. За його словами, добре, що цей холодний етап уже завершився і найближчим часом про нього не доведеться згадувати.

Він також пояснив, що зазвичай весняні заморозки мають короткочасний характер і спостерігаються переважно вночі або вранці. Однак цьогорічна ситуація відрізнялася: температура в окремі дні трималася нижче нуля протягом 7–9 годин. Тому такі явища важко назвати звичайними заморозками — їх доцільніше визначати як "шкідливі весняні морози", які останнім часом стають типовими для наших широт.

"Ми звикли, що з півночі, зазвичай, до нас приходить холод, але не цього разу. Арктична холоднеча відступила на південь, де зараз на заході Туреччини зовсім не жарко, вдень лише +5+7°, натомість у країнах Балтії + 23°. А Черкащина отримує трансформоване тепло тропічного походження з північного заходу. Це непогано зображено на першій карті", - зазначив він.

Погода в Черкаській області
Погода в Черкаській області / Фото: Віталій Постригань / Facebook

Прогноз погоди на тиждень в Черкаській області

Віталій Постригань повідомив, що до завершення робочого тижня така атмосферна ситуація збережеться: вночі очікується 8–13° тепла, вдень — 22–26°, при цьому опадів не прогнозується.

Про персону: Віталій Постригань

Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

Прогноз погоди на вихідні в Черкаській області

За його словами, лише у вихідні, 9–10 травня, слабко виражені атмосферні фронти з Атлантики можуть принести місцями короткочасні грозові дощі.

Аналіз оновлених прогнозів європейських метеоцентрів і синоптичних карт свідчить про ймовірність кількох дощових днів у середині травня. Температура повітря при цьому може знизитися на 3–5 градусів. Синоптик зазначив, що ці тенденції вже перебувають під спостереженням, адже весняні опади наразі є дуже потрібними.

"Дефіцит опадів, підвищення температури вже сформували на значній території нашого регіону високу (4 класу) пожежну небезпеку, а за такої погоди горимість в екосистемах лише зростатиме. Будьте обачні з вогнем на природі! Отже, після тривалої холоднечі, травень нарешті дарує короткочасне літнє тепло", - резюмував він.

Коли прийде похолодання

Як писав Главред, погодні умови в Україні поступово змінюються, і вже найближчим часом у регіонах очікується по-справжньому спекотна погода, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

До кінця тижня в країні збережеться тепла та сонячна погода, однак ближче до його завершення знову можливі дощі.

Перші помітні зміни з опадами та незначним зниженням температури прогнозуються орієнтовно на 9–10 травня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Прогноз погоди в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 5 травня в Дніпрі та Дніпропетровській області прогнозують заморозки на поверхні ґрунту, а подекуди й у повітрі. Вдень температура підвищиться до приємних весняних значень, однак у регіоні зберігатиметься підвищений рівень пожежної небезпеки. За даними синоптиків, у понеділок очікується малохмарна погода без опадів, із північно-східним вітром швидкістю 5–10 м/с.

У Львівській області погодні умови формуватиме зона підвищеного атмосферного тиску, тож 5 травня там буде тепло та сухо.

Загалом протягом тижня в Україні утримається тепла погода, хоча місцями можливі короткочасні дощі та слабкий вітер. Потепління розпочнеться із західних регіонів, а нічні заморозки поступово відступатимуть. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

Про джерело: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Черкаський обласний центр з гідрометеорології — це державна організація в Україні, яка здійснює гідрометеорологічні спостереження, аналіз і прогноз погоди для Черкаської області.

Його діяльність включає складання гідрометеорологічних бюлетенів, прогнозів погоди та попереджень про небезпечні метеорологічні явища (наприклад, тумани, грози, спека чи хуртовини) по всій Черкаській області, що регулярно публікується в регіональних інформаційних джерелах і використовується органами місцевого управління й населенням для безпеки та планування.

