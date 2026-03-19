"Я дуже рада": відома співачка зробила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Відповідаючи на запитання, на чому ґрунтується її прогноз, виконавиця сказала, що стежить за подіями з 2014 року і живе цим.

Анастасія Приходько зробила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Українська співачка Анастасія Приходько вважає, що "правильний переговорний процес" про закінчення війни в Україні розпочнеться не раніше 2028 року. Таку думку вона висловила в інтерв'ю "РБК-Україна".

За її словами, у найближчі роки можуть відбуватися лише окремі етапи, однак вони не означатимуть початок дійсно ефективного переговорного процесу.

Артистка зазначила, що позитивно оцінює увагу європейських країн до ситуації, але переконана: ключові кроки у напрямку реальних домовленостей варто очікувати пізніше.

"Я дуже рада, що європейці стурбовані цим усім, звичайно. Але я вважаю, що основні процеси правильного переговорного процесу почнуться у 2028 році, не раніше", – заявила вона.

Пояснюючи свою позицію, Приходько підкреслила, що стежить за подіями з 2014 року і робить висновки на основі особистого досвіду та спостережень.

Вона нагадала, що на початку війни на Донбасі багато українців не сприймали те, що відбувається, серйозно, незважаючи на людські втрати. Зараз, на її думку, триває складний етап, який у підсумку призведе до зміни ситуації.

Співачка вважає, що поточні процеси є частиною ширшої динаміки, і з часом "маятник" обов'язково хитнеться в інший бік, оскільки подібні конфлікти не залишаються в застої.

Крім того, вона звернула увагу на існування не тільки публічної, але й "закулісної" дипломатії, підкресливши важливість критичного підходу до інформації та її перевірки.

Про особу: Анастасія Приходько Анастасія Приходько — українська співачка, авторка пісень, громадська та політична діячка, заслужена артистка України. У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого розпочала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце. За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

