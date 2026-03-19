"Я дуже рада": відома співачка зробила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Віталій Кірсанов
19 березня 2026, 20:40
Відповідаючи на запитання, на чому ґрунтується її прогноз, виконавиця сказала, що стежить за подіями з 2014 року і живе цим.
Анастасія Приходько зробила прогноз щодо закінчення війни в Україні
Анастасія Приходько зробила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Що сказала Анастасія Приходько:

  Європейці стурбовані війною в Україні
  Існує "закулісна" політика

Українська співачка Анастасія Приходько вважає, що "правильний переговорний процес" про закінчення війни в Україні розпочнеться не раніше 2028 року. Таку думку вона висловила в інтерв'ю "РБК-Україна".

За її словами, у найближчі роки можуть відбуватися лише окремі етапи, однак вони не означатимуть початок дійсно ефективного переговорного процесу.

Артистка зазначила, що позитивно оцінює увагу європейських країн до ситуації, але переконана: ключові кроки у напрямку реальних домовленостей варто очікувати пізніше.

"Я дуже рада, що європейці стурбовані цим усім, звичайно. Але я вважаю, що основні процеси правильного переговорного процесу почнуться у 2028 році, не раніше", – заявила вона.

Пояснюючи свою позицію, Приходько підкреслила, що стежить за подіями з 2014 року і робить висновки на основі особистого досвіду та спостережень.

Вона нагадала, що на початку війни на Донбасі багато українців не сприймали те, що відбувається, серйозно, незважаючи на людські втрати. Зараз, на її думку, триває складний етап, який у підсумку призведе до зміни ситуації.

Співачка вважає, що поточні процеси є частиною ширшої динаміки, і з часом "маятник" обов'язково хитнеться в інший бік, оскільки подібні конфлікти не залишаються в застої.

Крім того, вона звернула увагу на існування не тільки публічної, але й "закулісної" дипломатії, підкресливши важливість критичного підходу до інформації та її перевірки.

Раніше Главред повідомляв, що свято блогера Дениса Повєткіна затьмарило виступ Дана Балана. Замовник залишився вкрай незадоволений зовнішнім виглядом і поведінкою артиста, припустивши, що той міг бути в нетверезому стані. Блогер також планував повернути гонорар за виступ.

Скандальна українська співачка Анастасія Приходько різко покинула інтерв'ю після дискусії про російську мову в Україні.

Про особу: Анастасія Приходько

Анастасія Приходько — українська співачка, авторка пісень, громадська та політична діячка, заслужена артистка України.

У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого розпочала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце.

За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

війна в Україні шоу-бізнес Анастасія Приходько новини шоу бізнесу
"Час завершувати паузу": Зеленський анонсував новий раунд мирних переговорів

"Час завершувати паузу": Зеленський анонсував новий раунд мирних переговорів

"Стануть ціллю №1": в Україні посилюють мобілізацію, як тепер шукатимуть чоловіків

"Стануть ціллю №1": в Україні посилюють мобілізацію, як тепер шукатимуть чоловіків

РФ готує новий масований удар: які регіони та об'єкти стануть ціллю

РФ готує новий масований удар: які регіони та об'єкти стануть ціллю

Не Мазепа і не Сагайдачний: історик розкрив справжні прізвища українських гетьманів

Не Мазепа і не Сагайдачний: історик розкрив справжні прізвища українських гетьманів

Чому легендарні молочні "трикутники" в СРСР насправді виявилися провалом

Чому легендарні молочні "трикутники" в СРСР насправді виявилися провалом

Різке зростання вартості пального: українцям назвали терміни підвищення цін на АЗС

Різке зростання вартості пального: українцям назвали терміни підвищення цін на АЗС

Гороскоп Таро на квітень 2026: Овнам — проблеми, Тельцям — гроші, Близнюкам — кохання

Гороскоп Таро на квітень 2026: Овнам — проблеми, Тельцям — гроші, Близнюкам — кохання

Вдарив 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Вдарив 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

"Я дуже рада": відома співачка зробила прогноз щодо закінчення війни в Україні

