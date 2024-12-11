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Крах Асада: експерт назвав країни, які будуть у плюсі після зміни влади в Сирії

Віталій Кірсанов
11 грудня 2024, 16:30
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На політичні дивіденди, на думку Ілії Куси, можуть розраховувати Анкара, Доха та Єрусалим.
Сирія, Елайджа Куса
Ілія Куса назвав країни, які будуть у плюсі після зміни влади в Сирії / колаж: Главред, фото: uifuture.org, росЗМІ

Основні тези Ілії Куси:

  • Туреччина - головна військово-політична сила в Сирії
  • Катар впливатиме на формування влади в Сирії
  • В Ізраїлю кілька завдань у короткостроковій перспективі

Експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса прокоментував питання про те, хто є основним вигодонабувачем після зміни влади в Сирії.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що на політичні дивіденди можуть розраховувати Анкара, Доха та Єрусалим.

"Вигода Туреччини полягає в тому, що зараз вони (турки, - ред.) є головними домінантними політичними і військово-політичними силами в Сирії, які можуть прямо впливати на формування нової влади в Дамаску. Крім того, вони отримують можливість посилити свої позиції і вирішити питання сирійських курдів. Особливо якщо Сполучені Штати, як зараз, залишатимуться осторонь і не будуть нічого робити", - каже Куса.

Вигода Катару, на думку експерта, в тому, що завдяки зв'язкам з урядовими угрупованнями і політичною опозицією за кордоном, вони зможуть впливати на процес формування влади в Сирії, зокрема в координації з Туреччиною.

Вигода Ізраїлю, впевнений Куса, полягає в можливості вирішити кілька завдань у короткостроковій перспективі.

"По-перше, це відсікання півдня Лівану від Сирії для припинення контрабандних потоків Хезболли... По-друге, розширення контролю над Голанськими висотами, які згідно з міжнародним правом є частиною Сирії, яку Ізраїль окупував 1967 року. Наразі Ізраїль захопив буферну зону, яка була створена 1974 року, тим самим порушивши договір в односторонньому порядку", - каже експерт.

Крім того, на його думку, якщо Ізраїль зайшов на територію решти Сирії за межами буферної зони, то, імовірно, збирається зміцнити свій суверенітет над Голанськими висотами і створити буферну подалі від своїх кордонів уже на території Сирії.

"По-третє, користуючись тим, що влади в Сирії немає, і ніхто не захищає країну, Ізраїль також прагне дознищити військовий потенціал і арсенали Сирії, щоб у разі формування нової влади, незгодної з Ізраїлем, ці ресурси не становили загрози. Усе це являє собою тактичні переваги для Ізраїлю та його союзників", - вважає Куса.

Щодо решти гравців, додає експерт, то їхня роль залежатиме від того, хто прийде до влади в Сирії і наскільки стабільною виявиться нова система управління.

Дивіться відео - інтерв'ю Ілії Куси Главреду:

Що відбувається в Сирії - останні новини

Як повідомляв Главред, у Сирії впав правлячий режим диктатора Башара Асада, який підтримувала Російська Федерація. Повстанці зайшли в Дамаск. Армія опору не чинила.

Асад вилетів на ІЛ-76Т у невідомому напрямку, його літак зник із радарів. Пізніше російські державні агентства ТАСС і РІА Новини повідомили, що повалений президент Сирії зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.

Російські війська почали масово залишати Сирію, евакуюючи кораблі з бази в Тартусі та перекидаючи залишки озброєння літаками з Хмейміма.

Володимир Зеленський заявив, що режим Башира Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тисяч російських військових воюють в Україні.

Тимчасовим прем'єр-міністром Сирії призначили Мохаммеда аль-Башира. Він очолюватиме перехідний уряд до 1 березня 2025 року.

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Хто такий Ілія Куса

Експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього".

За освітою Ілія - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював із низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різноманітних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу.

Володіє англійською та арабською мовами.

Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

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Сирія Башар Асад Ілія Куса
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