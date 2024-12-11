Крах Асада: експерт назвав країни, які будуть у плюсі після зміни влади в Сирії

Основні тези Ілії Куси:
- Туреччина - головна військово-політична сила в Сирії
- Катар впливатиме на формування влади в Сирії
- В Ізраїлю кілька завдань у короткостроковій перспективі
Експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса прокоментував питання про те, хто є основним вигодонабувачем після зміни влади в Сирії.
В інтерв'ю Главреду він зазначив, що на політичні дивіденди можуть розраховувати Анкара, Доха та Єрусалим.
"Вигода Туреччини полягає в тому, що зараз вони (турки, - ред.) є головними домінантними політичними і військово-політичними силами в Сирії, які можуть прямо впливати на формування нової влади в Дамаску. Крім того, вони отримують можливість посилити свої позиції і вирішити питання сирійських курдів. Особливо якщо Сполучені Штати, як зараз, залишатимуться осторонь і не будуть нічого робити", - каже Куса.
Вигода Катару, на думку експерта, в тому, що завдяки зв'язкам з урядовими угрупованнями і політичною опозицією за кордоном, вони зможуть впливати на процес формування влади в Сирії, зокрема в координації з Туреччиною.
Вигода Ізраїлю, впевнений Куса, полягає в можливості вирішити кілька завдань у короткостроковій перспективі.
"По-перше, це відсікання півдня Лівану від Сирії для припинення контрабандних потоків Хезболли... По-друге, розширення контролю над Голанськими висотами, які згідно з міжнародним правом є частиною Сирії, яку Ізраїль окупував 1967 року. Наразі Ізраїль захопив буферну зону, яка була створена 1974 року, тим самим порушивши договір в односторонньому порядку", - каже експерт.
Крім того, на його думку, якщо Ізраїль зайшов на територію решти Сирії за межами буферної зони, то, імовірно, збирається зміцнити свій суверенітет над Голанськими висотами і створити буферну подалі від своїх кордонів уже на території Сирії.
"По-третє, користуючись тим, що влади в Сирії немає, і ніхто не захищає країну, Ізраїль також прагне дознищити військовий потенціал і арсенали Сирії, щоб у разі формування нової влади, незгодної з Ізраїлем, ці ресурси не становили загрози. Усе це являє собою тактичні переваги для Ізраїлю та його союзників", - вважає Куса.
Щодо решти гравців, додає експерт, то їхня роль залежатиме від того, хто прийде до влади в Сирії і наскільки стабільною виявиться нова система управління.
Дивіться відео - інтерв'ю Ілії Куси Главреду:
Що відбувається в Сирії - останні новини
Як повідомляв Главред, у Сирії впав правлячий режим диктатора Башара Асада, який підтримувала Російська Федерація. Повстанці зайшли в Дамаск. Армія опору не чинила.
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Хто такий Ілія Куса
Експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього".
За освітою Ілія - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював із низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різноманітних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу.
Володіє англійською та арабською мовами.
Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.
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