Нова конституція і вибори: експерт розповів про найближче майбутнє Сирії

На думку Ілії Куси, знадобиться обговорення устрою адміністративно-територіального поділу Сирії.

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Ілія Куса розповів про можливе майбутнє Сирії / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

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Перехідний період у Сирії

Реорганізація армії та створення нових структур

Майбутнє Сирії багатоваріантне. У країні під час перехідного періоду буде ухвалено нову конституцію, яка після референдуму стане основою для створення нових органів влади. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса.

"Є безліч варіантів. Найімовірніше, спочатку буде перехідний період, під час якого сформують тимчасові органи влади. Потім почнуться дискусії щодо проєкту нової конституції, яка після референдуму стане основою для створення нових органів влади та проведення виборів, імовірно, у цей період відбуватиметься реорганізація армії та створення нових структур", - сказав Куса.

Також, на його думку, знадобиться обговорення устрою адміністративно-територіального поділу країни, з огляду на протиріччя між різними громадами.

"Залежно від того, якими будуть відповіді на всі ці питання на різних етапах, можуть бути й різні сценарії: від поступового транзиту до стабільного уряду до фрагментації країни за лівійським сценарієм", - додав експерт.

Дивіться відео - інтерв'ю Ілії Куси Главреду:

Що відбувається в Сирії - останні новини

Як повідомляв Главред, у Сирії впав правлячий режим диктатора Башара Асада, який підтримувала Російська Федерація. Повстанці зайшли в Дамаск. Армія опору не чинила.

Асад вилетів на ІЛ-76Т у невідомому напрямку, його літак зник із радарів. Пізніше російські державні агентства ТАСС і РІА Новини повідомили, що повалений президент Сирії зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.

Російські війська почали масово залишати Сирію, евакуюючи кораблі з бази в Тартусі та перекидаючи залишки озброєння літаками з Хмейміма.

Володимир Зеленський заявив, що режим Башира Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тисяч російських військових воюють в Україні.

Тимчасовим прем'єр-міністром Сирії призначили Мохаммеда аль-Башира. Він очолюватиме перехідний уряд до 1 березня 2025 року.

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Хто такий Ілія Куса Експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього". За освітою Ілія - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також певний час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював із низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різноманітних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу. Володіє англійською та арабською мовами. Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

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