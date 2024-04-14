Існує три сценарії завершення війни, більшість Україну не влаштовує - військовий

Різні заяви лідерів країн західного світу - перевірка реакції агресора Росії на будь-який сценарій, вважає військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів.

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Україні може загрожувати корейський сценарій - Андрусів / Колаж: Главред, фото: 22-га ОМБр, скріншот Міноборони РФ

На даний момент існує декілька сценаріїв завершення війни Росії проти України, більшість із них неприємні. У нинішній ситуації реальним сценарієм може стати корейський варіант розвитку подій. Про це заявив колишній радник Офісу президента і МВС, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що заяви західних лідерів не призвели до зрушень у допомозі Україні. Зараз у армії стало ще менше боєприпасів і можливостей для того, щоб зупинити російських окупантів.

"Потрібно розуміти, що є ще один рівень гри, згідно з яким незрозуміло, яким буде сценарій завершення війни в Україні. Цих сценаріїв декілька, і в силу обставин більшість із них для нас, на жаль, неприємні. Перший із них - умовний корейський сценарій. Другий сценарій, який пропагує Німеччина, передбачає фіксацію лінії фронту і надання членства в НАТО для України. Третій сценарій - теж фіксація цієї лінії фронту, але за нього на територію України прибувають західні війська, які мають гарантувати, що перемир'я буде стабільним. А різні заяви - це проба пера і вивчення реакції росіян на ці сценарії", - вважає Андрусів. відео дня

На його думку, наразі єдиним реальним сценарієм може бути корейський варіант розвитку подій.

"Єдиним реальним сценарієм у ситуації, в якій ми опинилися (можливо, вона ще зміниться), є корейський. До того ж я не бачу, щоб росіяни могли розглядати позитивно якісь інші сценарії. На жаль, з такими союзниками і партнерами нам поки що перемога не світить, а власних можливостей і ресурсів нам не вистачає. Адже умови мирної угоди чи перемир'я визначають не конкретні ідеї, а ситуація на лінії фронту", - наголосив Віктор Андрусів.

Сценарії війни Росії та України - що каже влада та експерти:

Президент Володимир Зеленський попередив про найгірший сценарій закінчення війни. За його словами, якщо Конгрес США не ухвалить рішення щодо пролонгації військової допомоги, Україна програє війну, оскільки у країни не буде можливості протистояти агресії Росії.

Ситуація може стати небезпечнішою, сказав генеральний секретар Єнс Столтенберг і назвав два сценарії війни в Україні. У першому випадку ЗСУ буде надана вся необхідна підтримка і це допоможе повернути території. Другий сценарій передбачає загрозу втрати ще більшої кількості територій.

Україна не зазнає значних територіальних втрат, вважає колишній заступник керівника СБУ Віктор Ягун. На його думку, Росія не зможе реалізувати свої окупаційні плани навіть у разі проведення мобілізації.

Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

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