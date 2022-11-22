Конфлікт Путіна з електрикою закінчиться тим, що до його стільця підведуть 2700 вольт – Невзоров

Невзоров заявив, що для Путіна уже закінчилася політика/ сайт Кремля, Facebook Невзоров

Російський журналіст Олександр Невзоров впевнений, що прийде час, коли диктатор РФ Володимир Путін відповість за усі свої злочини проти України.

Невзоров, який 2022 року набув українського громадянства, висловив обурення через атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України. Про це він сказав в інтерв'ю "Гордону".

"Цей конфлікт електрики та Путіна завершиться тим, що до стільця Путіна таки буде підведено 2700 вольт дуже гарного змінного струму. А оскільки ми знаємо, що історія дуже любить показувати язик і гримасувати, не можна виключати, що цей струм буде зроблено на українських ТЕС чи АЕС", – висловив думку Невзоров.

Також він додав, що Путін не поїхав на саміт G20 в Індонезію, тому що він уже не гравець у політичній сфері. За словами Невзорова, для російського диктатора уже закінчилася і велика, і мала, і середня політика. А своїми ударами по українській енергетичній системі він лише продовжує свою агонію.

"Він отримав пендель, яким його вибили абсолютно з усіх геополітичних ігор", – додав Невзоров.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін і Міноборони РФ втратили довіру росіян. Тому Кремль зараз сподівається на підтримку блогерів – військових оглядачів. Російська верхівка влади сподівається, що росіяни прислухатимуться до блогерів, і що таким чином вдасться впливати на їхню думку.

Також раніше політолог Олег Соскін зазначав, що Путін забезпечив собі охорону на всіх рівнях, а також відстежує та усуває всіх конкурентів. Тому прибрати президента РФ дуже складно. Тим більше, що його зараз оточують люди, які на такий крок не наважаться. Тому внутрішнього перевороту в Росії не буде, вважає політолог.

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