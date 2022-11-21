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"Викосив усіх під корінь": Путіна в РФ немає кому "прибрати" – Соскін

21 листопада 2022, 09:30

Диктатор РФ оточив себе людьми, які або бояться його, або просто не наважаться його скинути.

Владимир Путин, Олег Соскин
Внутрішнього перевороту в Росії не буде, вважає політолог Соскін/ Главред, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін забезпечив собі охорону на всіх рівнях, а також відстежує та усуває всіх конкурентів. Тому прибрати президента РФ дуже складно.

Тим більше, що його зараз оточують люди, які на такий крок не наважаться. Про це розповів директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін в інтерв'ю Главреду.

Він наголосив, що Путін усіх конкурентів або знищив, або вигнав з країни. Опозиції у нього практично немає, адже він усіх "викосив під корінь" на всіх рівнях.

Тому фактично зараз немає кому "прибрати" диктатора РФ, зазначає Соскін.

"Найближче оточення? А хто, Патрушев буде прибирати Путіна? Не буде. Бортніков? Він цього ніколи не зробить. Наришкін? Ні. Пєсков? Та ніколи в житті! Лавров? Там взагалі нема про що говорити. Мішустін ніколи на це не піде, Шойгу – тим більше. Немає навіть генералів, здатних на це. Реально хто може його прибрати і скласти змову? Немає таких", – зазначає політолог.

Лікарі, які часто перебувають біля Путіна через його стан здоров’я, теж навряд чи його "приберуть". Вони бояться російського диктатора, як вогню.

"Я вважаю, що не буде і не може бути внутрішнього перевороту в Росії", – зазначає політолог.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін і Міноборони РФ втратили довіру росіян. Тому Кремль зараз сподівається на підтримку блогерів – військових оглядачів. Російська верхівка влади сподівається, що росіяни прислухатимуться до блогерів, і що таким чином вдасться впливати на їхню думку.

Нагадаємо, раніше директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін зазначав, що в Росії вже почали говорити Володимиру Путіну, що через вторгнення в Україну є шанс втратити країну. У Росії наростає невдоволення через вторгнення в Україну. Наближені до Володимира Путіна забили тривогу.

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