Путін і Міноборони РФ втратили довіру росіян, диктатор шукає підтримки у блогерів – ISW

Путін і Міноборони РФ втратили довіру росіян/ сайт Кремля, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін і Міноборони РФ втратили довіру росіян. Тому Кремль зараз сподівається на підтримку блогерів – військових оглядачів.

Російська верхівка влади сподівається, що росіяни прислухатимуться до блогерів, і що таким чином вдасться впливати на їхню думку. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають: Путін усвідомлює, що Кремль і Міноборони РФ втратили велику частину довіри громадян Росії. І тепер розглядає військових оглядачів як один зі способів цю довіру повернути.

Так, останнім часом російський диктатор захищає критику, яка звучить від блогерів на адресу обраних ним чиновників. А це вказує на те, що він розглядає збереження підтримки принаймні якоїсь помітної частини населення РФ як центр тяжіння воєнних дій, зазначають аналітики.

Для того, щоб зберегти свій режим, Путін навіть готовий терпіти критику з боку лояльної, як йому здається, групи, кажуть в ISW.

При цьому в Інституту вивчення війни звертають увагу, що поки залишаються відкритими запитання, чи збережуть блогери вірність Путіну та Кремлю, якщо російські окупанти і далі продовжать програвати на полі бою.

"Ці питання можуть стати важливими, оскільки Путін збільшує свої вимоги до свого населення, щоб забезпечити гарматне м'ясо для невдалої війни", – зазначають в ISW.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська випустили по Україні понад 4500 тисяч ракет. Таку заяву президент зробив у зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії.

Раніше директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін зазначав, що в Росії вже почали говорити Володимиру Путіну, що через вторгнення в Україну є шанс втратити країну. У Росії наростає невдоволення через вторгнення в Україну. Наближені до Володимира Путіна забили тривогу.

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