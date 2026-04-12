Вибори в Угорщині завершилися з рекордною явкою: результати підрахунку

Явка перевищила показники 2002 року і досягла майже 78 відсотків за даними комісії.

Опитування показують можливу перевагу опозиційної партії "Тиса" над "Фідес"

Коротко:

В Угорщині завершилися парламентські вибори 12 квітня

Явка склала 77,8% — рекорд із 2002 року

Голосування проходило на 10 047 дільницях

До вечора неділі, 12 квітня, в Угорщині завершилося голосування на парламентських виборах. У країні зафіксовано історично високу явку виборців, повідомляє Telex.

Як пише видання, дільниці для голосування закрилися о 19:00 на 10 047 виборчих дільницях, які розташовані у 3154 населених пунктах по всій країні та в 23 районах Будапешта.

Водночас виборці, які на момент закриття перебували в чергах, змогли реалізувати своє право голосу.

У Національній виборчій комісії оприлюднили дані, згідно з якими явка станом на 18:30 становила 77,80%, що відповідає 5,856 млн виборців.

Telex зазначає, що абсолютний рекорд явки 2002 року було перевищено ще за дві години до завершення голосування. Так, станом на 17:00 проголосували понад 74% виборців (5,5 млн осіб).

Віктор Орбан

Для порівняння, на парламентських виборах 2022 року явка станом на 18:30 становила 67,8%.

Політична боротьба

Цьогоріч головними конкурентами за місця в парламенті є опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра та правляча партія чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес".

Згідно з опитуванням 21 Research Center, яке проводилося з 8 по 11 квітня, партія "Тиса" може випередити "Фідес".

Петер Мадьяр

Результати показують, що "Тиса" може отримати 55% голосів, що відповідає 132 мандатам у парламенті. Це лише на один мандат менше від необхідної конституційної більшості. Натомість "Фідес", за даними опитування, може розраховувати на 38% голосів або 61 мандат.

Перші результати підрахунку голосів

Остаточні результати парламентських виборів в Угорщині ще не підбито — підрахунок голосів триває. Про це повідомляє Національне виборче бюро Угорщини.

За попередніми даними, після обробки 14,72% голосів в одномандатних округах лідерство утримує опозиційна партія "Тиса", яка випереджає провладну партію "Фідес".

Йдеться лише про перший етап підрахунку, що охоплює результати в одномандатних округах і не відображає повної картини розподілу місць у парламенті. Далі буде опрацьовано голоси за партійними списками, які зазвичай відіграють ключову роль у формуванні остаточного складу законодавчого органу.

Водночас, за результатами одномандатних округів, опозиційна "Тиса" на чолі з Петером Мадяром зберігає перевагу. Натомість у загальнонаціональному підрахунку за партійними списками попереду залишається політична сила прем’єр-міністра Віктора Орбана — "Фідес".

Станом на 21:50 за київським часом в Угорщині опрацьовано 29,21% голосів. На цьому етапі підрахунку вже простежується попередня тенденція щодо розподілу підтримки між основними політичними силами.

За попередніми даними, опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра отримує 66,33% голосів, що може відповідати 132 мандатам у парламенті зі 199. Це лише на один мандат менше від конституційної більшості.

Натомість партія "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана набирає 29,65% голосів, що еквівалентно приблизно 59 мандатам.

Оновлено о 23:44: За результатами підрахунку 89,97% голосів "Тиса" зберігає більшість у дві третини парламенту — 138 мандатів.

Оновлено о 01:54: Після опрацювання 98,62% бюлетенів "Тиса" також претендує на 138 місць у парламенті.

Чи може Орбан вдатися до фальсифікацій виборів - думка експерта Висока явка на парламентських виборах в Угорщині значно перевищила показники попередніх виборчих кампаній. На думку президента Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексія Буряченка, перемога лідера опозиції Петера Мадяра та його партії "Тиса" могла б відкрити можливості для перезавантаження відносин між Києвом і Будапештом. Натомість переобрання чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана та його "Фідес" зберегло б поточний політичний курс. В ефірі "24 каналу" експерт зазначив, що значна частина виборців за кордоном, імовірно, підтримує Мадяра. Водночас остаточний підрахунок голосів із закордонних дільниць потребує часу, оскільки обробка поштових бюлетенів може тривати від чотирьох до семи днів. "Якщо 80 – 90% припадуть на вибори Мадяра, Орбан зрозуміє, що йому за цей тиждень треба буде щось робити в самій Угорщині. Це будуть дуже деструктивні дії. Я навіть не виключаю, що він реалізує замах сам на себе, можливо, за допомогою російських спецслужб", – зазначив Буряченко. Також він припустив, що Орбан, маючи контроль над адміністративними ресурсами, може відреагувати на високу явку за кордоном спробами вплинути на результати всередині країни, зокрема в мажоритарних округах.

Як раніше повідомляв Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що українські спецслужби нібито намагалися впливати на виборчі процеси у США, а також причетні до подібних дій в Угорщині.

Крім того, прихильники прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та опозиційні сили обмінюються звинуваченнями у можливих фальсифікаціях виборів, готуючись до ймовірного протистояння навколо їхніх результатів. Про це повідомляється у матеріалі Politico.

Нагадаємо, що за даними розслідування ЗМІ, Володимир Путін доручив політтехнологам і військовій розвідці РФ втручатися у вибори в Угорщині, щоб забезпечити перемогу чинного прем’єра.

Про джерело: Telex Telex - єдине в Угорщині незалежне ЗМІ, яке не працює ні на уряд Віктора Орбана, ні на опозицію до нього. За кількістю переглядів — це третє медіа в країні, з 900 тисячами унікальних читачів в день, пише Укрінформ.

