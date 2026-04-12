Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Вибори в Угорщині завершилися з рекордною явкою: результати підрахунку

Руслан Іваненко
12 квітня 2026, 21:16оновлено 13 квітня, 02:29
Явка перевищила показники 2002 року і досягла майже 78 відсотків за даними комісії.
Орбан, Мадяр
Опитування показують можливу перевагу опозиційної партії "Тиса" над "Фідес"

Коротко:

  • В Угорщині завершилися парламентські вибори 12 квітня
  • Явка склала 77,8% — рекорд із 2002 року
  • Голосування проходило на 10 047 дільницях

До вечора неділі, 12 квітня, в Угорщині завершилося голосування на парламентських виборах. У країні зафіксовано історично високу явку виборців, повідомляє Telex.

Як пише видання, дільниці для голосування закрилися о 19:00 на 10 047 виборчих дільницях, які розташовані у 3154 населених пунктах по всій країні та в 23 районах Будапешта.

відео дня

Водночас виборці, які на момент закриття перебували в чергах, змогли реалізувати своє право голосу.

У Національній виборчій комісії оприлюднили дані, згідно з якими явка станом на 18:30 становила 77,80%, що відповідає 5,856 млн виборців.

Telex зазначає, що абсолютний рекорд явки 2002 року було перевищено ще за дві години до завершення голосування. Так, станом на 17:00 проголосували понад 74% виборців (5,5 млн осіб).

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Для порівняння, на парламентських виборах 2022 року явка станом на 18:30 становила 67,8%.

Політична боротьба

Цьогоріч головними конкурентами за місця в парламенті є опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра та правляча партія чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес".

Згідно з опитуванням 21 Research Center, яке проводилося з 8 по 11 квітня, партія "Тиса" може випередити "Фідес".

Петер Мадьяр
Петер Мадьяр / Інфографіка: Главред

Результати показують, що "Тиса" може отримати 55% голосів, що відповідає 132 мандатам у парламенті. Це лише на один мандат менше від необхідної конституційної більшості. Натомість "Фідес", за даними опитування, може розраховувати на 38% голосів або 61 мандат.

Перші результати підрахунку голосів

Остаточні результати парламентських виборів в Угорщині ще не підбито — підрахунок голосів триває. Про це повідомляє Національне виборче бюро Угорщини.

За попередніми даними, після обробки 14,72% голосів в одномандатних округах лідерство утримує опозиційна партія "Тиса", яка випереджає провладну партію "Фідес".

Йдеться лише про перший етап підрахунку, що охоплює результати в одномандатних округах і не відображає повної картини розподілу місць у парламенті. Далі буде опрацьовано голоси за партійними списками, які зазвичай відіграють ключову роль у формуванні остаточного складу законодавчого органу.

Водночас, за результатами одномандатних округів, опозиційна "Тиса" на чолі з Петером Мадяром зберігає перевагу. Натомість у загальнонаціональному підрахунку за партійними списками попереду залишається політична сила прем’єр-міністра Віктора Орбана — "Фідес".

Станом на 21:50 за київським часом в Угорщині опрацьовано 29,21% голосів. На цьому етапі підрахунку вже простежується попередня тенденція щодо розподілу підтримки між основними політичними силами.

За попередніми даними, опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра отримує 66,33% голосів, що може відповідати 132 мандатам у парламенті зі 199. Це лише на один мандат менше від конституційної більшості.

Натомість партія "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана набирає 29,65% голосів, що еквівалентно приблизно 59 мандатам.

Оновлено о 23:44: За результатами підрахунку 89,97% голосів "Тиса" зберігає більшість у дві третини парламенту — 138 мандатів.

Оновлено о 01:54: Після опрацювання 98,62% бюлетенів "Тиса" також претендує на 138 місць у парламенті.

Чи може Орбан вдатися до фальсифікацій виборів - думка експерта

Висока явка на парламентських виборах в Угорщині значно перевищила показники попередніх виборчих кампаній. На думку президента Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексія Буряченка, перемога лідера опозиції Петера Мадяра та його партії "Тиса" могла б відкрити можливості для перезавантаження відносин між Києвом і Будапештом. Натомість переобрання чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана та його "Фідес" зберегло б поточний політичний курс.

В ефірі "24 каналу" експерт зазначив, що значна частина виборців за кордоном, імовірно, підтримує Мадяра. Водночас остаточний підрахунок голосів із закордонних дільниць потребує часу, оскільки обробка поштових бюлетенів може тривати від чотирьох до семи днів.

"Якщо 80 – 90% припадуть на вибори Мадяра, Орбан зрозуміє, що йому за цей тиждень треба буде щось робити в самій Угорщині. Це будуть дуже деструктивні дії. Я навіть не виключаю, що він реалізує замах сам на себе, можливо, за допомогою російських спецслужб", – зазначив Буряченко.

Також він припустив, що Орбан, маючи контроль над адміністративними ресурсами, може відреагувати на високу явку за кордоном спробами вплинути на результати всередині країни, зокрема в мажоритарних округах.

Вибори в Угорщині - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що українські спецслужби нібито намагалися впливати на виборчі процеси у США, а також причетні до подібних дій в Угорщині.

Крім того, прихильники прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та опозиційні сили обмінюються звинуваченнями у можливих фальсифікаціях виборів, готуючись до ймовірного протистояння навколо їхніх результатів. Про це повідомляється у матеріалі Politico.

Нагадаємо, що за даними розслідування ЗМІ, Володимир Путін доручив політтехнологам і військовій розвідці РФ втручатися у вибори в Угорщині, щоб забезпечити перемогу чинного прем’єра.

Читайте також:

Про джерело: Telex

Telex - єдине в Угорщині незалежне ЗМІ, яке не працює ні на уряд Віктора Орбана, ні на опозицію до нього. За кількістю переглядів — це третє медіа в країні, з 900 тисячами унікальних читачів в день, пише Укрінформ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Угорщина новини Угорщини Парламентські вибори в Угорщині 2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ перейшла до небезпечної тактики ударів "Шахедами": Флеш розкрив нову ціль ворога

РФ перейшла до небезпечної тактики ударів "Шахедами": Флеш розкрив нову ціль ворога

13:49Війна
Хто потрапить до реєстру боржників та чи будуть забирати житло: що змінює закон про борги

Хто потрапить до реєстру боржників та чи будуть забирати житло: що змінює закон про борги

12:00Аналітика
Гривня "похитнулася", валюта пішла вгору: скільки коштують долар і євро після Великодня

Гривня "похитнулася", валюта пішла вгору: скільки коштують долар і євро після Великодня

11:50Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

Огірки зійдуть уже на третій день: перевірений метод вирощування розсади

Огірки зійдуть уже на третій день: перевірений метод вирощування розсади

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини в аеропорту за 41 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини в аеропорту за 41 с

Не випадковість: навіщо в СРСР монтували перила на сходах саме з лівого боку

Не випадковість: навіщо в СРСР монтували перила на сходах саме з лівого боку

Гороскоп на завтра, 14 квітня: Левам - несподіванка, Скорпіонам - ризик

Гороскоп на завтра, 14 квітня: Левам - несподіванка, Скорпіонам - ризик

Останні новини

15:31

Житомирщину накриють дощі та заморозки: коли очікувати погіршення погоди

15:09

Чи можна дарувати ніж: коріння давніх заборон та спосіб обійти "прокляття"

14:53

Харків за Терехова накопичив рекордний борг за енергоресурси - $1 мільярд

14:48

Різке потепління накриє Львівщину: коли температура підскочить до +18

14:39

"Не хочу це все терпіти": Вінник зірвався на погрози у гнівному зверненніВідео

Хто потрапить до реєстру боржників та чи будуть забирати житло: що змінює закон про боргиХто потрапить до реєстру боржників та чи будуть забирати житло: що змінює закон про борги
14:39

Як у СРСР жінки доглядали за собою: деякі методи можуть неабияк здивувати

14:23

Більше ніж десерт: чому радянський пломбір неможливо відтворити сьогодні

13:49

РФ перейшла до небезпечної тактики ударів "Шахедами": Флеш розкрив нову ціль ворога

13:38

Як правильно українською - курити чи палити: відповідь здивує багатьох

Реклама
13:24

Чому казати "вірна відповідь" неправильно - розкрито мовний нюансВідео

12:58

Угорщина не відмовиться від РФ одразу: Мадяр зробив відверту заяву щодо Путіна

12:45

"Перебував у нетверезому стані": Тарас Цимбалюк потрапив у ДТПВідео

12:15

Викидати заборонено: священник розповів, що робити з освяченою вербоюВідео

12:14

Київ готовий до діалогу з новим урядом Угорщини: Сибіга назвав ключові питання

12:03

Китайський гороскоп на завтра, 14 квітня: Мавпам — суперечки, Собакам — починання

11:55

Пригріє до +18 °C: на Рівненщину йде довгоочікуване потепління, названа дата

11:50

Гривня "похитнулася", валюта пішла вгору: скільки коштують долар і євро після Великодня

11:20

Нічні "мінуси" не страшні - як захистити рослини від заморозківВідео

11:13

Долар і євро готують "сюрпризи": експерти розповіли, чого очікувати до кінця квітня

11:01

Викидати не можна: що робити з пасками та яйцями, які не з'їли - точна відповідь

Реклама
10:58

"Досягла дна": Брітні Спірс потрапила до рехабу через залежність

10:26

Україна готує відповідь "Орєшніку": розкрито подробиці секретних операцій ГУР

10:19

Поливаний понеділок - кого обливають водою і як з'явився такий звичайВідео

10:02

Трамп заявив, що йому не подобається Папа Римський: що викликало гнів президента США

09:53

Нікітюк показала першу пасхальну традицію з сином: "Найкращий Великдень"Відео

09:51

Небезпечна геомагнітна буря піде на спад: коли закінчиться потужний шторм

08:45

Гороскоп на завтра, 14 квітня: Левам - несподіванка, Скорпіонам - ризик

08:16

Росіяни окупували ще один населений пункт на ключовому напрямку - DeepState

08:03

Кінець епохи Орбана та поворот у політиці Угорщини: Мадяр зробив низку заяв після перемоги на виборах

07:28

Хто б не переміг: Загородній пояснив, чому курс Угорщини навряд змінитьсяПогляд

06:55

Одразу після Великодня — нові удари: РФ залишила без світла тисячі людей на Чернігівщині

05:11

Не випадковість: навіщо в СРСР монтували перила на сходах саме з лівого боку

04:49

Світлий тиждень-2026: чого не можна робити у перший тиждень після Великодня

04:35

Масони заснували одне із найбільших міст України: як воно називається заразВідео

04:28

В Україні будуть заморозки: синоптики здивували прогнозом

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини в аеропорту за 41 с

03:15

Сенсаційне відкриття: розкрито таємницю Антарктиди з її загадковим островом

02:25

Підтримка США під питанням: названо три сценарії загострення відносин з Україною

01:21

Правда про життя на Січі без стереотипів - спогади останнього запорожцяВідео

12 квітня, неділя
23:56

Різка зміна погоди: важливе попередження синоптиків для Києва

Реклама
23:27

"Ми ніколи не здамося": Орбан привітав опонента та зробив заяву

23:16

Дніпро прогріється: коли у місті очікувати найтепліший день тижня

22:33

Один несподіваний трюк — і полуниця стане в рази більшою та соковитішоюВідео

21:32

Росія готує нову війну в Європі: тривожний прогноз щодо атаки країн НАТО

21:16

Вибори в Угорщині завершилися з рекордною явкою: результати підрахунку

20:57

Бій Усик — Верховен у Єгипті: став відомий повний список поєдинків андеркарду

20:51

Перемир'я перетворилося на "м'ясорубку": росіяни добили дронами поранених бійців РФ

20:03

Мене влаштовує: пропагандистка Сімоньян готує сім’ю до своєї смерті

19:55

Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

19:45

Огірки зійдуть уже на третій день: перевірений метод вирощування розсадиВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти