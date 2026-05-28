Кремль погрожує Україні новою хвилею ударів: чи є реальна загроза для Києва

В Росії особливо активно почали розповідати про "системні удари" по Києву.

Погрози РФ атакувати Київ

Про що йдеться у матеріалі:

Чому РФ знову посилила погрози щодо ударів по Києву

Які нові цілі для ударів назвали у Кремлі

Чи може Білорусь стати плацдармом для атак

Наскільки реальною є загроза ядерного удару

Останніми днями країна-агресор Росія посилила погрози на адресу України. У Кремлі заявляють про нібито підготовку "послідовних і систематичних ударів" по Києву та стверджують, що цілями можуть стати підприємства українського ВПК, командні пункти та "центри ухвалення рішень".

Главред вирішив з’ясувати, чи посилить Росія удари по Києву та що ховається за погрозами Кремля.

В РФ заявили про нові цілі для ударів

27 травня голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький закликав почати наносити масовані удари не тільки по Києву, а й по аеропорту "Бориспіль" та залізничних мостах через Дніпро.

Своєю заявою він підтримав рішення диктатора Володимира Путіна про нанесення ударів по центрах прийняття рішень.

"Слід також розглянути можливість ударів по залізничних мостах через Дніпро. Мета - паралізувати залізничну інфраструктуру України, щоб потяги з бронетехнікою з Польщі не доїжджали до фронту", - сказав Слуцький.

В Кремлі закликали дипломатів покинути Київ

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю російським медіа заявив, що Росія нібито попередила персонал іноземних дипломатичних представництв про необхідність покинути Київ.

За його словами, далі кожне посольство самостійно ухвалює рішення щодо роботи своїх співробітників.

"Інформацію ми донесли до всіх, а далі всі самостійно ухвалюють рішення. Не всі сприймають серйозно... Все буде залежати від розвитку подій, але для нас першочергово є мирний процес та мирні способи досягнення наших цілей", - додав речник Кремля.

Яка ціль російських погроз про удари по Києву

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у коментарі 24 Каналу сказав, що зараз в Росії особливо активно погрожують Україні та розповідають про "системні удари" по Києву.

За його словами, це типова інформаційна атака з боку Росії. Ворог намагається вплинути на жителів великих міст.

"Інформаційна атака розрахована на жителів великих українських міст, аби вони стимулювали владу піти на капітуляцію. Це нічим не відрізняється від того, що вони робили раніше. Там так само погрожували, а потім били ракетами та дронами по Україні", - зауважив він.

На його думку, цілком ймовірно, що в такий спосіб росіяни хочуть на своїх умовах відновити перемовний процес, адже значних успіхів на фронті у ворога зараз немає.

"Україна переломлює ситуацію на фронті. Говорили про "часткову мобілізацію" 100 тисяч росіян. Вона дасть їм ще кілька місяців війни з тими втратами, які вони несуть. Але кардинально ситуація не зміниться. Вони хочуть ще спробувати заскочити в перемовний процес з ультиматумами та вплинути на Трампа, щоб він закликав Україну теж почати такі переговори", - наголосив Коваленко.

ЦПД

Чи достатньо можливостей у Росії для реалізації погроз

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Росія має обмежені можливості для того, щоб реалізувати погрози про нібито "повне знищення Києва".

"Я думаю, що в них (росіян, - ред.) дуже обмежені можливості стосовно того, щоб розбомбити Київ. Вони нас вже п’ятий рік бомблять. Причому активність чи інтенсивність і потужність ударів іноді буває набагато більше, ніж останній раз", - підкреслив він.

Експерт додав, що заяви Кремля про нібито "повне знищення Києва" адресовані передусім західним партнерам України.

Російські ракети

Росія може використати територію Білорусів для ударів

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що зараз Мінськ та Москва створюють підґрунтя, аби виправдати можливість атак ударними дронами по західних та північних регіонах України з території Білорусі.

Зокрема, приводом для таких висновків стала заява білоруського генерала про начебто 119 спроб українських безпілотників перетнути кордон у бік Білорусі протягом тижня.

"Такі заяви можуть стати приводом для завдання Росією ударів у відповідь по Україні з білоруської території, оскільки для наземного наступу у росіян наразі там немає ресурсів", - йдеться у повідомленні.

Також аналітики не виключають, що це дозволить ворогу атакувати трасу Київ–Чоп - основний маршрут, який сполучає Україну з Польщею.

Чи можливий удар по трасі Київ–Чоп

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко у коментарі ТСН.ua сказав, що ймовірність удару російських БпЛА по трасі Київ–Чоп з території Білорусі є великою.

Він наголосив, що можливість для таких атак була б для противника найбільш ефективною.

"Якщо такі атаки будуть з території Білорусі, то Україні доведеться на них відповідати. А це може стати приводом для проведення ще більшої ескалації з повітря у цій гібридній війні", - зауважив військовий експерт.

Чи існує загроза ядерного удару

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що застосування Росією ядерної зброї проти України наразі виглядає малоймовірним, хоча така загроза теоретично залишається.

"Звичайними військовими засобами Росія не здатна завдати Україні удару, який би повністю обвалив ситуацію, а застосування навіть тактичної ядерної зброї викликає сумніви", - каже він.

Тимочко припустив, що тема потенційної ядерної ескалації могла обговорюватися під час контактів лідерів США, РФ і Китаю, а Пекін міг донести Москві наслідки такого кроку.

"Так виглядає, що йому (Путіну, - ред.) теж пояснили, що будь-який вихід за рамки риторики може дуже дорого коштувати", - вважає Тимочко.

Ядерна зброя

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

