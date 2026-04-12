"Ми ніколи не здамося": Орбан привітав опонента та зробив заяву

Зеленський та європейські лідери вітають Мадяра та підтримують результати виборів в Угорщині.

Орбан: "Фідес" продовжить працювати для країни

Мадяр заявив про дзвінок Орбана з привітанням

Зеленський привітав "Тису" і готовність до співпраці

У неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори, за підсумками яких опозиційна партія "Тиса" впевнено лідирує. Після підрахунку більш ніж половини голосів результат став очевидним, і представники влади були змушені його визнати.

Орбан визнав поразку

Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив поразку своєї політичної сили. Про це повідомив лідер партії "Тиса" Петер Мадяр у Facebook, зазначивши, що Орбан особисто зателефонував йому та привітав із перемогою.

Згодом Орбан публічно підтвердив цю інформацію під час звернення до своїх прихильників, визнавши результати голосування, які, попри незавершений підрахунок, вже є зрозумілими.

"Результат виборів, хоча ще не остаточний, є зрозумілим і очевидним. Відповідальність і можливість формувати уряд нам не дісталися. Я привітав партію-переможця", – сказав прем'єр у зверненні до виборців.

Водночас політик наголосив, що його партія "Фідес" продовжить працювати в інтересах країни та її громадян.

"Ми ніколи не здамося. Ніколи", – підкреслив він.

Результати підрахунку голосів

За попередніми даними, після обробки понад 66% бюлетенів партія "Тиса" отримує 137 місць у парламенті, що забезпечує їй конституційну більшість. Натомість "Фідес" наразі здобуває 55 мандатів у 199-місному парламенті.

Реакція України

На результати виборів відреагував президент України Володимир Зеленський, який привітав Петера Мадяра та партію "Тиса" з перемогою.

"Важливо, коли перемагає конструктивний підхід. Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, і ми готові розвивати співпрацю з Угорщиною. Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі", – написав він у Telegram.

Реакція ЄС та міжнародних партнерів

Також на результати виборів відреагували в Європейській комісії. Її очільниця Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X написала:

"Сьогодні ввечері Угорщина – це місце, де серце Європи б'ється найсильніше".

Згодом Мадяр повідомив про додаткові привітання, зазначивши, що телефоном його привітали президент Франції Еммануель Макрон і президент Європейської народної партії Манфред Вебер.

Також, за його словами, привітання надійшли від канцлера Німеччини та генерального секретаря НАТО.

Чому перемога Мадяра може стати викликом для України В Україні часто переоцінюють проукраїнськість партії "Тиса" Петера Мадяра, вважаючи її альтернативою Орбану, однак це не відповідає реальному політичному курсу, зазначає політолог Віталій Кулик. За його словами, Мадяр фактично продовжує політику Віктора Орбана, але подає її в більш м’якій, євроінтеграційній формі, уникаючи різких заяв щодо України. Експерт підкреслює, що в ЄС Мадяр виглядатиме як проєвропейський лідер, але його позиція щодо України залишатиметься стриманою або критичною, що ускладнить її публічне заперечення. Києву, на думку Кулика, доведеться шукати практичні формати взаємодії з Будапештом, які можуть вимагати компромісів у питаннях мови, прав меншин та економічних інтересів, зокрема транзиту енергоресурсів. Водночас він вважає, що суттєвого розвороту Угорщини на користь України не відбудеться, а Мадяр і надалі може підтримувати жорстку позицію щодо фінансової допомоги Києву та енергетичних питань, включно з використанням нафтопроводу "Дружба".

Як раніше повідомляв Главред, до вечора неділі, 12 квітня, в Угорщині завершилося голосування на парламентських виборах. У країні зафіксовано історично високу явку виборців, повідомляє Telex. Як пише видання, дільниці для голосування закрилися о 19:00 на 10 047 виборчих дільницях, які розташовані у 3154 населених пунктах по всій країні та в 23 районах Будапешта.

Крім того, прихильники прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та опозиційні сили обмінюються звинуваченнями у можливих фальсифікаціях виборів, готуючись до ймовірного протистояння навколо їхніх результатів. Про це повідомляється у матеріалі Politico.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що українські спецслужби нібито намагалися впливати на виборчі процеси у США, а також причетні до подібних дій в Угорщині.

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

