Вибори в Угорщині б’ють рекорди: що відомо про хід голосування

Юрій Берендій
12 квітня 2026, 16:30оновлено 12 квітня, 17:35
Явка на виборах в Угорщині зростає, лідер угорської опозиції заявив про готовність до боротьби за владу та масштабних реформ у разі перемоги.
Вибори в Угорщині - що відомо про хід голосування / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Петер Мадяр/Facebook

  • В Угорщині спостерігається рекордна явка на виборах
  • І Орбан і Мадяр вже виступили із своїми політичними заявами

Сьогодні, 12 квітня, в Угорщині проходять парламентські вибори, які можуть стати переломними, адже вперше за 16 років прем’єрства Віктор Орбан ризикує втратити владу на користь лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра. В Угорщині на парламентських виборах вже проголосували рекордна кількість виборців. Про це повідомляє угорське видання Telex.

Станом на 13:00 явка досягла 54,14%, що становить приблизно 4,07 мільйона громадян, які вже провели волевиявлення. Для порівняння, об 11:00 цей показник був 37,98%, і нинішній рівень перевищує результати попередніх виборів.

Зазначається, що показники на 13:00 вже перевищили явку, зафіксовану о 15:00 під час виборів 2022 року, коли вона становила 52,8%.

Після початку голосування Віктор Орбан заявив, що країні необхідна національна єдність для подолання кризи, яка наближається до Європи.

"Європа рухається в бік серйозної кризи, і нам потрібна єдність на національному рівні, щоб чинити їй опір. Я тут, щоби перемогти", – зазначив він.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Зі свого боку лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр висловив упевненість у перемозі своєї політичної сили та заявив, що одним із перших рішень нового уряду стане впровадження комплексних антикорупційних заходів.

"Також нам потрібно розморозити заморожені фонди ЄС для нас і посилити позиції Угорщини в лавах ЄС і НАТО", – вказав він.

Він також закликав громадян повідомляти про можливі порушення під час голосування.

Крім того, Мадяр зазначив, що у разі перемоги планує змінити основний закон країни та обмежити перебування прем’єр-міністра на посаді двома термінами.

За його словами, вже в перший день роботи уряду доведеться ухвалити низку важливих рішень, зокрема запровадити антикорупційні механізми, подати заявку на приєднання Угорщини до Європейської прокуратури, створити орган із повернення та захисту активів, а також провести повну перевірку стану державних фінансів і роботи міністерств, щоб оцінити, як чинна влада передає країну.

"У нас є підозри, що ми отримаємо пограбований, розграбований, повністю спустошений бюджет і абсолютно заборговану країну.", - резюмує він.

Петер Мадяр / Інфографіка: Главред

Раніше і Віктор Орбан, і Петер Мадяр вже проголосували на виборах та заявили, що визнають їхні результати.

Чому перемога Мадяра може стати викликом для України

Як писав Главред, в Україні часто переоцінюють шанси партії "Тиса" Петера Мадяра, сприймаючи її як проукраїнську силу, хоча це не відповідає реальності. Насправді, за оцінкою Віталія Кулика, Мадяр фактично продовжує лінію Віктора Орбана, але подає її у більш м’якій і євроорієнтованій формі, уникаючи різких заяв і відкритої критики, водночас зберігаючи недружній курс щодо України.

Він зазначає, що в європейському контексті заперечувати Мадяру буде складно, адже той виглядатиме як проєвропейський політик, який просуває подібний до Орбана порядок денний щодо України. У зв’язку з цим Києву доведеться шукати формат взаємодії з Будапештом. Можливості для домовленостей можуть з’явитися, але це потребуватиме поступок, зокрема у питаннях мови, культури, прав національних меншин та економічної співпраці, включно з транзитом нафти.

"І покарати Мадяра буде важко, якщо не неможливо. Він цілком може зайняти позицію критики України, зокрема щодо обсягів фінансової допомоги, аргументуючи це ризиком "роззброєння Європи" — і це, власне, слова самого Мадяра. Тому я не очікую, що Будапешт після перемоги Мадяра розвернеться в наш бік на 180°. Цього не відбудеться, можливі лише певні коригування", - вказав він.

За його словами, Україні доведеться балансувати між захистом власних інтересів і необхідністю компромісів. Ймовірно, Мадяр не відмовиться від використання нафтопроводу "Дружба" та імпорту російської нафти, тому переговори вимагатимуть чіткого визначення меж поступок і продуманої стратегії дій.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після 16 років перебування при владі Віктора Орбана та його партії "Фідес" на політичній сцені Угорщини з’явився новий впливовий гравець — Петер Мадяр. Він очолив правоцентристську партію "Тиса" і за короткий час став головним опонентом чинної влади. Мадяр, який раніше був частиною орбанівської системи, акцентує на захисті національних інтересів і виступає за прагматичні відносини з Росією без втручання у внутрішні справи, водночас його позиція щодо України залишається складною та суперечливою. Главред зібрав ключові факти про цього політика.

Під час мітингу в Будапешті віцепрезидент США Джей Ді Венс, який прибув підтримати Орбана, прямо зі сцени зв’язався з Дональдом Трампом, і той публічно висловив симпатію угорському прем’єру.

Раніше також повідомлялося, що Угорщина тимчасово призупинила постачання газу до України через обмеження роботи нафтопроводу "Дружба", про це заявляв Віктор Орбан.

Про джерело: Telex

Telex - єдине в Угорщині незалежне ЗМІ, яке не працює ні на уряд Віктора Орбана, ні на опозицію до нього. За кількістю переглядів — це третє медіа в країні, з 900 тисячами унікальних читачів в день, пише Укрінформ.

