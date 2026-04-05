Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Олексій Тесля
5 квітня 2026, 19:27
Петер Мадьяр звинуватив прем'єра Віктора Орбана у провокації напередодні виборів в Угорщині.
У МЗС прокоментували провокацію на газопроводі в Сербії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, srbijagas

Головне:

  • Вучич заявив про вибухівку біля газової інфраструктури між Сербією та Угорщиною
  • У МЗС відкинули спроби безпідставно пов'язати Україну з інцидентом
  • Мадяр звинуватив у провокації прем'єра Угорщини Орбана

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що в ході розслідування, пов'язаного із загрозою газовій інфраструктурі, що з'єднує Сербію та Угорщину, було знайдено вибухівку.

"Ми вважаємо, що знаємо, до якої групи належать особи, які мали зробити цей останній крок щодо активації вибухівки. Метою було надіслати політичний меседж. Ми суворо покараємо кожного, кого спіймаємо", – цитує Вучича "Радіо Свобода".

Він розмовляв із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який заявив, що скликав позачергове засідання Ради оборони. "Триває розслідування. Я щойно закінчив розмову з Віктором Орбаном. Очевидно, що геополітичні ігри не залишать нас у спокої", — сказав президент Сербії.

Подробиці скандалу з вибухівкою в Сербії

Вучич заявив, що неподалік від села Велебіт у краї Воєводина за кількасот метрів від газопроводу "Балканський потік" у двох рюкзаках було виявлено два великі пакети вибухівки з детонаторами, "які могли поставити під загрозу велику кількість людей і завдати значної шкоди газопостачанню Сербії та Угорщини".

Радіотелекомпанія Сербії (RTS) раніше повідомила, що поліція та армія обшукують територію на півночі Сербії в муніципалітеті Каніжа — приблизно за 15 км від кордону з Угорщиною.

Зазначимо, що 19 березня військовослужбовці сербської армії розпочали посилену охорону компресорної станції в Жабарі на сході Сербії на газопроводі "Балканський потік", який транспортує російський газ із Туреччини до Угорщини. Це сталося після того, як Вучич оголосив, що об'єкт охоронятимуть військові з міркувань безпеки через ситуацію на Близькому Сході.

Реакція МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував інформацію, що надійшла з Сербії.

"Ми категорично відкидаємо спроби безпідставно пов'язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу "Турецький потік" у Сербії. Україна не має до цього жодного стосунку. Швидше за все, це російська операція під чужим прапором у рамках активного втручання Москви у вибори в Угорщині", — заявив Тихий.

Що кажуть в Угорщині

Лідер опозиційної партії Угорщини "Тіса" Петер Мадяр вважає, що нібито зірвана диверсія на газопроводі в Сербії є інсценованою операцією, спрямованою на зрив виборів в Угорщині. Він також звинуватив у провокації прем'єра Віктора Орбана.

"Кілька людей публічно вказували на те, що щось може "випадково" статися в Сербії поруч із газопроводом у дні навколо Великодня – за тиждень до угорських виборів. І ось це сталося", – написав він.

Мадяр закликав Орбана "негайно надати інформацію про розвиток подій і скликати раду безпеки", додавши, що незалежно від того, хто стоїть за цією провокацією, уряду "Тиси" можливо доведеться вирішувати цю ситуацію в майбутньому.

"Крім того, закликаю Віктора Орбана припинити (принаймні, на час свят) нагнітання паніки та дезорганізацію, сплановану його російськими радниками. Також хочу підкреслити, що йому не вдасться зірвати вибори наступної неділі. Він не зможе запобігти тому, щоб мільйони угорців поклали край двом найкорумпованішим десятиліттям в історії нашої країни", – підкреслив Мадяр.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти з РФ до Угорщини. Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.

Як повідомляв Главред, раніше Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі". Дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що спричинило зупинку поставок нафти до Угорщини та різку реакцію угорського міністра.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив нову різку заяву щодо України. У своєму відеозверненні він звинуватив українських військових у нібито жорстких погрозах на адресу Угорщини та припустив, що ЗСУ можуть опинитися біля східних кордонів його держави.

Про персону: Александр Вучич

Александр Вучич (серб. Александр Вучић, Aleksandar Vučić; нар. 5 березня 1970, Белград, Югославія) — сербський політик, державний діяч, Президент Сербії з 31 травня 2017. До цього був двічі прем'єр-міністром Сербії (2014—2016, 2016—2017), першим віцепрем'єром (2012—2014), міністром оборони (2012—2013) та міністром інформації (1998—2000). Колишній голова Сербської прогресивної партії (до травня 2023).

Політичний курс Вучича спрямований на євроінтеграцію країни та залишення дружніх відносин із Росією та Китаєм. Українські медіа називають Вучича проросійським, пише Вікіпедія.

