"Віктор допоміг нам зрозуміти": як Орбан пропонує помирити Україну та РФ — Венс

Орбан підтвердив готовність прийняти зустріч лідерів України та Росії і підтримати мирні переговори між країнами.

Венс підкреслив важливість дипломатії та співпраці з Орбаном

Коротко:

Венс заявив, що Орбан допоміг США зрозуміти шляхи миру між Україною та Росією

Угорщина готова прийняти саміт лідерів України та Росії в Будапешті

Венс підкреслив важливість дипломатії замість продовження війни

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан допоміг Сполученим Штатам зрозуміти, що потрібно Україні та Росії для досягнення миру. Про це Венс повідомив під час спільної пресконференції з Орбаном у Будапешті, трансляцію якої вів Білий дім.

На питання угорських журналістів щодо нібито "погроз Зеленського Угорщині та особисто Віктору Орбану" Венс відповів, що йому невідомо про будь-які подібні погрози. Водночас він підкреслив, що угорська влада проявила "мудрість та розум щодо конфлікту між Росією та Україною".

Венс про необхідність дипломатії

"Послухайте, вам не потрібно захищати мораль війни. Я думаю, що Віктор це зробив, я точно це зробив, і президент Сполучених Штатів засудив вторгнення. Нам не подобається війна. Ми хочемо, аби вона була зупинена", — заявив Венс.

За його словами, питання полягає у тому, як саме зупинити війну.

"І відповідь йде не від політиків, які стоять біля мікрофонів, б’ють себе в груди та поводяться жорстко, коли чиїсь діти відправляються воювати в конфлікті. Ви робите це за допомогою стійкої дипломатії", — зазначив він.

Роль Угорщини у мирних переговорах

Венс наголосив на важливості пошуку альтернативи продовженню конфлікту та зазначив, що президент США Дональд Трамп відданий урегулюванню через негативні наслідки війни для торгівлі, моралі та людського життя.

"Віктор допоміг нам краще за всіх зрозуміти, що потрібно українцям і що потрібно росіянам для того, аби досягнути миру", — додав віцепрезидент.

Він також вважає Будапешт гарним місцем для організації саміту лідерів України та Росії.

"Я думаю, якщо нам колись вдасться звести цих лідерів разом — це ідеальне місце для цього", — зазначив Венс.

Своєю чергою, Орбан підтвердив готовність Угорщини прийняти зустріч лідерів двох країн.

Віктор Орбан - заяви щодо України

Як повідомляв Главред, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан говорив, що на засіданні Європейської Ради не підтримає затвердження рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро.

Крім того, Угорщина призупиняє поставки газу до України. Причина - обмеження роботи нафтопроводу "Дружба". Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини знову загострив риторику щодо України та особисто президента Володимира Зеленського, заявивши, що парламентські вибори 12 квітня стануть "доленосним вибором між миром і війною".

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії.

