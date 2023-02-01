Компанія із США запропонувала Україні ударні дрони за один долар - WSJ

Виробник зброї General Atomics хоче "допомогти Україні захистити себе, оскільки вона готується до очікуваного російського наступу".

Безпілотник Reaper MQ - 9 розвиває швидкість понад 400 км на годину / Фото Вікіпедія

Гендиректор амерканской компанії General Atomics Лінден Блу пропонує продати українському уряду два бойових безпілотника Reaper MQ-9 за один долар.

Таку пропозицію виробник зброї робить, щоб "допомогти країні захистити себе, оскільки вона готується до очікуваного російського наступу", пише The Wall Street Journal.

Угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку і доставку літаків в Україну, а також ще близько 8 мільйонів щорічно на технічне обслуговування і підтримку старих моделей безпілотників.

Білий дім, який повинен був би схвалити продаж, відмовився від коментарів. Український уряд також не став коментувати пропозицію.

The Wall Street Journal нагадує, що за останній рік США надали Україні понад 700 менших безпілотників, зокрема тактичні дрони Switchblade.

"Вони широко використовуються для захисту українських позицій", - зазначає видання.

Безпілотник Reaper MQ-9 MQ-9 Reaper (у перекладі з англійської — "жнець, жатка"; натяк на вираз Grim Reaper — "похмурий жнець", тобто смерть) — модульний розвідувально-ударний БПЛА, розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems (підрозділ корпорації General Dynamics) для використання у ВПС США, ВМС США та британських ВПС, передає Вікіпедія.

Перший політ MQ-9 Reaper відбувся 2 лютого 2001 року. Створений на основі MQ-1 Predator, тому іноді називається Predator B. Оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год. Практична стеля становить 13 000 м. Максимальна тривалість польоту БПЛА MQ-9 Reaper дорівнює 24 годинам. Удари по терористах із застосуванням БПЛА були санкціоновані рішенням Конгресу США, ухваленим після теракту 11 вересня 2001 р. З точки зору міжнародного права, застосування БПЛА окремо ніяк не регулюється.

Військова допомога США Україні

31 січня представниця Білого дому Олівія Далтон заявила, що Сполучені Штати Америки найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.

За даними Reuters, про пакет військової допомоги Україні на суму понад 2 мільярди доларів буде оголошено наприкінці цього тижня. Пакет вперше може включати ракети більшої дальності до 150 кілометрів, а також допоміжне обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ. Це рішення Байдена підтримали в Білому домі.

Раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь. Йдеться насамперед про ракети ATACMS, боєприпаси GLSDB і дрони Gray Eagle.

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