Греція влипла в скандал і відмовилася передавати Україні танки Leopard

У Греції заявили, що відмову постачати танки Києву пояснюють напруженими відносинами з Туреччиною.

Танк Leopard 2 / bundeswehr.de

У Греції заявили, що не надаватимуть Україні танки Leopard. За словами прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, його країна не буде поставляти Україні танки, тому що вони нібито потрібні їй самій.

Як пише Bild, відмову постачати танки Києву Міцотакіс пояснив напруженими відносинами з Туреччиною, які зараз ще більше загострилися через давню суперечку про приналежність територій в Егейському морі.

"Ми не можемо передати танки Leopard 2 з тієї простої причини, що вони абсолютно необхідні для нашої власної оборонної стратегії", – сказав Міцотакіс під час свого робочого візиту до Японії.

Скільки танків Leopard має Греція

Як повідомляють ЗМІ, Греція має досить потужний арсенал танків Leopard, а саме близько 350 Leopard 2 і 500 одиниць Leopard 1.

Україна отримає танки Leopard 2

Канцлер Олаф Шольц після місяців вагань прийняв рішення про передачу танків Leopard Україні. Зазначалося, що Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. (Танкова рота зазвичай складається з 10 танків, але згідно зі стандартами НАТО вона включає в себе 14 танків).

Після того, як німецькі ЗМІ повідомили про рішення Шольца передати Україні танки Leopard 2, глава ОП Андрій Єрмак написав про те, що танки потрібні державі для відновлення своєї територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. Він підкреслив, що кілька сотень танків допоможуть українським військовим у боротьбі проти РФ.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

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