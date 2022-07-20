"Колгоспний тверк": Мережу вразило відео "Z-танцю" росіянок

Танцівниці з Z-символікою викликали неоднозначну реакцію в Мережі/ скріншот

В Росії виконавиці танцю живота влаштували шоу у військовій формі з Z-символікою. Виступ проходив у Музеї міста Курган і був присвячений Всеросійській акції Ніч музеїв-2022 "Точки над і".

Відео танцю опублікували в Twitter. Чотири жінки в топах, спідницях і кепках з армійським принтом та символікою у вигляді букви Z вийшли на сцену під оплески глядачів.

Танцівниці влаштували " шоу " під ритмічну музику і захоплені вигуки глядачів.

Одним з елементів танцю був жест рук, складених у вигляді пістолета, яким виконавиці "обстріляли" присутніх. Що, до речі, не збентежило глядачів.

За свій виступ жінки отримали лист подяки.

Лист подяки танцівницям із Z-символікою

Російські z-танцівниці / Фото Telegram

У Мережі реакція була неоднозначною. Користувачі пишуть:

"Колгоспний тверк"

"Трясогузки. Дебелі, тупі, страшні"

"z-самки виконують танець, що викликає імпотенцію"

"Знову кошмари снитися будуть... А може вони спеціально ненависть до цих символів викликають????"

"Танцюють вони, а соромно мені"

"Кличте екзорциста!"

"Нагадує берлінські вар'єте в 41-му"

Як повідомляв Главред, супермодель Ірина Шейк потрапила в скандал із z-символікою.

Тим часом російський музикант Андрій Макаревич натякнув на значення літери "Z", яку активно чіпляють на одяг, малюють на військовій та іншій техніці в РФ. Музикант вважає, що це відсилання до свастики часів Другої світової війни.

Інші новини: