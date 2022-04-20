"Буква Z-символ горя для України": Поклонська емоційно висловилася і була вилаяна росіянами

Наталія Поклонська / УНІАН

Скандальний політик, колишня колаборантка і колишній "прокурор Криму" Наталія Поклонська - вважає, що буква Z (символ російських окупаційних військ в Україні) є символом "трагедії і горя". Про це вона заявила в ефірі YouTube-каналу "Живий цвях".

"Ця буква Z символізує трагедію і горе як для Росії, так і для України. Чому? Та тому що гинуть і російські солдати, росіяни, і батьки отримують різні звістки. Це-біда. Адже Міністерство оборони каже, стільки загинуло, стільки поранених. Хіба це радість? Ні", - каже Поклонська.

Далі, вона, відповідаючи на запитання ведучої про те, що важливіше — "держава або особистість" і що цінніше - "перемога над українським нацизмом, який нібито існує, або цінність людського життя", Поклонська заявила, що для неї "важливіша особистість, людина, просто людина".

"Якщо порівнювати закон, співчуття і милосердя, я вибираю милосердя. Сьогодні його не вистачає дуже сильно. [ ... ] І треба розуміти, що люди скрізь. І для всього людства цінність-це збереження миру, безпеки, порядку, добра, любові", ‒ підсумувала вона.

Практично блискавично в підконтрольному Кремлю "парламенті" анексованого Криму запропонували позбавити швидко Поклонську всіх звань та нагород за її висловлювання про спецоперацію Росії в Україні.

Саме це зробив "депутат від фракції ЛДПР" Сергій Дремов.

читайте також"Він веде Україну до знищення": Поклонська виклилилася на Зеленського через статтю Путіна

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань затримало керівника фракції "опозиційна платформа - за життя" у Маріупольській міській раді Володимира Клименка. Згідно з даними слідства, він закликав до повалення влади в Україні і працював на Росію.

Особистість Клименка примітна тим, що в різний час він був пов'язаний з Януковичем, Королевською і Медведчуком. При цьому Клименко нібито є колишній чоловіком так званої "екс-генпрокурора" окупованого Криму Наталі Поклонської.

Інші новини: