Макаревич чітко дав зрозуміти, що означає літера Z на техніці РФ

За інформацією Міноборони РФ, буква "Z" означає "За перемогу", а буква "V" – "Сила в правді" і "Завдання буде виконано".
Російський музикант Андрій Макаревич натякнув на значення літери "Z", яку активно чіпляють на одяг, малюють на військовій та іншій техніці в РФ. Музикант вважає, що це відсилання до свастики часів Другої світової війни.
За його словами, над розшифровкою і значенням звичайної літери зараз "б'ються" багато людей. Проте, на думку Макаревича, "Z" в російській інтерпретації – ніщо інше, як частина нацистської символіки Адольфа Гітлера, активно просувалася в часи Другої світової війни.
"Всі б'ються над загадкою символу Z. А ви нахиліть його злегка на сторону-нічого не нагадує? З досвіду Другої світової?"- сказав артист.
Тим часом, за інформацією Міноборони РФ, буква "Z" означає "За перемогу", а буква "V" – "Сила в правді" і "Завдання буде виконано".
Нагадаємо, російські окупанти в розмовах з близькими почали скаржитися на те, що ними не будуть пишатися.
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