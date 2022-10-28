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Коли Україна отримає системи ППО NASAMS: у Пентагоні дали відповідь

28 жовтня 2022, 00:12

Ця зброя здатна вражати цілі на відстані понад 160 км, відстежувати до 72 цілей і випускати 54 ракети за 12 секунд.

NASAMS, Україна
NASAMS / УНІАН , kongsberg.com

США планують передати Україні перші системи протиповітряної оборони NASAMS вже в листопаді.

Як сказав глава Пентагону Ллойда Остіна в ході презентації Стратегії національної оборони США, міністерство оборони наполегливо працювало над передачею відповідного озброєння.

"Очікуємо, що на початку наступного місяця ми зможемо їх (системи NASAMS – ред.) отримати і здійснити підготовку українських військових", - вказав Остін.

Що важливо знати про систему NASAMS

NASAMS - це пересувний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії.

Ця зброя здатна вражати цілі на відстані понад 160 км, відстежувати до 72 цілей і випускати 54 ракети за 12 секунд.

Проведені випробування показали, що система може бути використана для знищення крилатих ракет.

Одна система NASAMS коштує близько 65 млн дол.

ЗРК NASAMS для України

США підписали контракт на суму 182 мільйони доларів, яким передбачена подальша передача Україні двох зенітних ракетних комплексу NASAMS.

Пізніше колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко сказав, що перші американські ЗРК NASAMS можуть привезти в Україну вже до кінця 2022 року.

Прес-секретар Пентагону, бригадний генерал ПЕТ Райдер заявляв, що Україна отримає дві системи NASAMS протягом двох місяців.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські військові вже в жовтні отримають зенітно-ракетні комплекси NASAMS для протиповітряної оборони.

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