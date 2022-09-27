Україна отримає від США дві батареї ЗРК NASAMS, в яких буде до 16 пускових установок

Україні потрібен час для отримання ЗРК NASAMS - Ігнат / Фото twitter.com/UkraineNewsLive

Армія України очікує на отримання від США двох батарей зенітних ракетних комплексів NASAMS. Батареї можуть включати до 16 пускових установок. У кожній з них по 6 ракет. Передача Україні озброєнь триває, на процес піде певний час. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

Під час брифінгу у вівторок, 27 вересня, він розповів про те, що Київ повинен отримати 2 батареї ЗРК, в них має бути до 16 установок. По 6 ракет в кожному з комплексів.

"Наші військовослужбовці часто спілкуються з нашими партнерами, вивчають техніку, яка буде незабаром поставлена на озброєння... процес триває", - зазначив Гнат.

За його словами, подібне озброєння не можна отримати в швидкому порядку, оскільки повинні бути ухвалені потрібні рішення і підписані угоди між країнами.

"Сам процес передачі він непростий... NASAMS мобільний, має хорошу колісну базу. Шість ракет в одній установці. Такий комплекс може швидко відстрілятися, згорнутися і змінити позицію, що в даних умовах надзвичайно важливо", - додав спікер ПС ЗСУ.

Юрій Ігнат підкреслив, що США на першому етапі передадуть Україні дві батареї комплексів NASAMS з орієнтовно 8 пусковими установками. Крім того, постачання повинні включати командний пункт і радар для виявлення ворожих цілей. У майбутньому Київ розраховує на отримання великої кількості таких установок.

ЗРК NASAMS для України

Раніше США підписали контракт на суму 182 мільйони доларів, яким передбачена подальша передача Україні двох зенітних ракетних комплексу NASAMS.

Пізніше колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко сказав, що перші американські ЗРК NASAMS можуть привезти в Україну вже до кінця 2022 року.

Прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявляв, що Україна отримає дві системи NASAMS протягом двох місяців.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американським ЗМІ 27 вересня зробив заяву, згідно з якою Україна отримала від США ЗРК NASAMS. Кількість отриманих установок глава держави не уточнив.

Дивіться відео ТСН - США замовили для України 6 установок ЗРК NASAMS

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