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У Пентагоні розповіли, коли передадуть Україні перші системи NASAMS

16 вересня 2022, 21:27

За словами Райдера, комплекси сприятимуть подальшому захисту українців від ворожих повітряних загроз.

ППО NASAMS
Коли Україна отримає перші ППО NASAMS / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплексів NASAMS від США вже протягом двох місяців, йдеться в заяві прессекретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера під час брифінгу.

"Очікується, що два зенітних ракетних комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну приблизно протягом двох місяців", - сказав він.

За словами Райдера, комплекси сприятимуть подальшому захисту українців від ворожих повітряних загроз, включаючи авіацію, безпілотні літальні апарати і ракети.

Що відомо про ЗРК

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Раніше Главред писали про те, що президент США Джо Байден схвалив виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму близько 600 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше Джо Байден підписав документ щодо надання Україні чергового пакету військової допомоги - на суму в $270 млн.

США направлять Україні 580 ударних та розвідувальних безпілотників Phoenix Ghost.

Також пакет включає в себе чотири реактивних системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, 36 тис. снарядів, протитанкові засоби.

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