Україна отримає ЗРК NASAMS: у ЗСУ пояснили, як це вплине на ППО і чи 'закриє небо'

Щоб "закрити небо", потрібно багато комплексів NASAMS / Фото twitter.com/UkraineNewsLive

Україна може отримати зенітно-ракетний комплекс NASAMS уже упродовж декількох місяців. Це допоможе посилити українську протиповітряну оборону. Проте лише однієї такої установки недостатньо, щоб "закрити небо".

Щоб суттєво посилити роботу української ППО, потрібно мати не одну таку ЗРК і розосередити їх по всій території нашої держави. Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Комплекси NASAMS могли б посилити чинну систему протиповітряної оборони, але про суттєвість можна казати лише тоді, коли буде достатньо цих комплексів, батарей, які можна буде розосередити по всій території країни, прикриваючи і великі міста, і важливі державні об'єкти", – зазначає Ігнат.

Він пояснив, що станом на цей час не можна очікувати, що Україна матиме одразу багато цих комплексів. За його словами, "не все відразу". Проте наша держава, можливо, отримає шант поступово оновлювати свій ешелон ППО.

Також речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що комплекси NASAMS – не далекобійні. Вони діють у радіусі 40 кілометрів. Проте у цих ЗРК є низка переваг.

"Але дуже серйозна перевага NASAMS – це швидкість, мобільність і потужні маневрові ракети, які здатні вражати ракети, в тому числі оперативно-тактичних комплексів", – каже Ігнат.

Коли Україна може отримати системи NASAMS

Раніше повідомлялося, що США уклали важливий контракт на 182 млн доларів, який передбачає передачу Збройним силам України двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS у 2024 році.

Пізніше генерал-лейтенант запасу і екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що перші американські зенітно-ракетні комплекси NASAMS прибудуть в Україну до кінця 2022 року.

Проте нещодавно стало відомо, що Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплексів NASAMS від США вже протягом двох місяців. Про це йдеться в заяві прессекретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера.

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