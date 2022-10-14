Україна вже в жовтні отримає перші NASAMS - Резніков

Україна отримає NASAMS вже у жовтні / Колаж фото kongsberg.com, скрін

Українські військові вже у жовтні отримають зенітно-ракетні комплекси NASAMS для протиповітряної оборони. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

Наші захисники навчатимуться ними користуватися.

"Є рішення США про постачання нам дуже відомої системи NASAMS, перших декількох установок.Теж відбувається навчання наших спеціалістів. Вони теж будуть поставлені саме в цьому місяці", - сказав Резніков.

Він додав, що і німецькі системи ППО IRIS-T приїдуть в Україні у жовтні.

ЗРК NASAMS

Пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії.

Склад

Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS-батарея. До її складу входять три вогневих взводи. Складається з 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоелектронний комплекс наведення NTAS.

Дальність ураження, в залежності від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км (В км) ЗРК NASAMS-20 (ракетою AMRAAM ER-40)

Дальність ураження авіаційних версій ракет:

AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180

Висота ураження: до 21 км.

Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85

Швидкість вражаючої цілі максимальна, м/с: 1000.

Системи ППО NASAMS для України

Спікер Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер в середині вересня заявив, що Україна повинна отримати дві системи ЗРК NASAMS. Причому, за його словами, передати ППО можуть упродовж двох місяців.

Президент Володимир Зеленський 27 вересня в інтерв'ю американським ЗМІ розповів про те, що Україна отримала від США ЗРК NASAMS. Втім, кількість отриманих від американських союзників зенітних ракетних систем він не назвав.

11 жовтня координатор зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США мають намір провести роботу над прискоренням поставок Україні систем протиповітряної оборони NASAMS. Вашингтон буде домагатися відправки Києву ППО настільки швидко, наскільки це можливо.

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